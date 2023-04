Студентки ИМПЗ – лидеры чемпионата НГУ по степ-аэробике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Настоящий праздник красоты и спорта подарили нам девушки на чемпионате НГУ по степ-аэробике. На специальной площадке в большом игровом зале спорткомплекса более 250 участниц из 30 команд выполняли под музыку композицию на степах с определенным количеством упражнений. Оценивалась техника шагов, правильность выполнения базовых элементов, артистичность, синхронность команды, исполнительное мастерство, а также внешний вид и оригинальность. Судьями, кроме тренеров, также были спортсменки из сборной НГУ по спортивной аэробике, которые сначала показали свое мастерство и порадовали всех красивым выступлением на параде-открытии.

Абсолютным победителем стала команда первокурсниц Института медицины и психологии В. Зельмана «Ленинград» в составе: Дарья Метель, Валерия Собецкис, Мария Макаренко, София Кучеренко, Анастасия Прокудова и Ксения Донцова.

Второе место завоевала тоже команда ИМПЗ – «Москва»: Анастасия Батяева, Елизавета Кошеварова, Екатерина Гениберг, София Ермакович, Елизавета Криницына, София Терская, Гунель Шейдаева и Мавзуна Эргашева.

А третье место разделили две команды Гуманитарного института – «Прима» в составе: Анна Тимошкова, Арина Охременко, Мария Функ, Елена Шубина, Александра Кузьменко, Зарина Ибрагимова и Ксения Гетманенко и команда «Паранфан» за которую выступали: Полина Амирова, Александра Будунова, Виктория Цыренова, Надежда Горлач, Александра Маркина и Алина Демкина.

Среди команд 2 курса все призовые места заняли команды студенток Экономического факультета. Победила команда «Хинди»: Ксения Гордейчик, Влада Денсель, Полина Мазурина, Марина Шеломенцева, Екатерина Шумская, Елизавета Маликова и Ангелина Балчугова.

Вторыми стали «Real dance» в составе: Ирина Галинская, Анастасия Карунина, Эля Кириченко, Екатерина Мишнева, Елизавета Назаренко, Марина Полехова и Анастасия Чужинова.

И на третью ступень пьедестала поднялись: Дарья Караваева, Елизавета Журавлева, Анжелика Федорова, Полина Середа, Дарья Алёшина и Дарья Костюк – команда «Just girls»

Командный зачёт, результаты которого идут в Спартакиаду НГУ среди факультетов и институтов, определялся по сумме баллов двух лучших команд. Призерами стали:

1 место – ИМПЗ;

2 место – ЭФ;

3 место – ГИ.

Поздравляем всех участников с замечательными выступлениями! А сборной команде НГУ по спортивной аэробике желаем успешного выступления на Универсиаде среди студентов вузов области!

Все результаты чемпионата можно найти в протоколах на странице: https://vk.com/sport_nsu

Ссылка на фоторепортаж: https://photos.app.goo.gl/NZFD6asfM6376fyKA

