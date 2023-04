СПбГАСУ и Ташкентский государственный транспортный университет подписали меморандум о взаимопонимании

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проректор по молодёжной политике СПбГАСУ Ирина Луговская и проректор по учебной работе ТГТУ Абдулазиз Гуламов подписывают меморандум о взаимопонимании

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Ташкентский государственный транспортный университет (ТГТУ) Республики Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании сроком на пять лет. Документ предусматривает установление и развитие академического сотрудничества и обменов в областях, которые будут взаимовыгодны университетам.

Ташкентский государственный транспортный университет – базовое высшее учебное заведение по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов и научных кадров с высшим образованием для транспортной отрасли. Вуз поэтапно внедряет кредитно-модульную систему образования в соответствии с передовыми международными образовательными стандартами и учебными программами.

Слева направо: декан факультета авиационной транспортной инженерии ТГТУ Дилмурод Рихсиев, начальник управления международной деятельности СПбГАСУ Светлана Петрова, декан автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Андрей Зазыкин, проректор по молодёжной политике СПбГАСУ Ирина Луговская, проректор по учебной работе ТГТУ Абдулазиз Гуламов, заведующая кафедрой «Радиоэлектронные устройства и системы» ТГТУ Наталья Яронова, заместитель декана факультета авиационной транспортной инженерии ТГТУ Иззат Матуразов

В подписании меморандума приняли участие проректор по молодёжной политике СПбГАСУ Ирина Луговская, декан автомобильно-дорожного факультета Андрей Зазыкин и начальник управления международной деятельности Светлана Петрова. В составе делегации ТГТУ наш вуз посетили проректор по учебной работе Абдулазиз Гуламов, декан факультета авиационной транспортной инженерии Дилмурод Рихсиев, заместитель декана факультета авиационной транспортной инженерии Иззат Матуразов, заведующая кафедрой «Радиоэлектронные устройства и системы» Наталья Яронова.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с зарубежными вузами, состоим в восьми международных ассоциациях. У нас есть пятнадцатилетний опыт совместной реализации образовательных программ с зарубежными вузами. В настоящее время развиваем два проекта с Китайской Народной Республикой (Хэнаньский градостроительный университет), предполагающих реализацию образовательных программ подготовки бакалавров “Водоснабжение и водоотведение” и “Энергообеспечение зданий”. Кроме того, осуществляем академический обмен студентами с зарубежными вузами-партнёрами. Надеемся на столь же плодотворное сотрудничество с Ташкентским государственным транспортным университетом», – сообщила Ирина Луговская.

В рамках меморандума будет развиваться обмен профессорско-преподавательским составом и обучающимися, проводиться летние и зимние международные школы, разрабатываться сетевые образовательные программы. Стороны намерены развивать сотрудничество в научно-исследовательских инициативах и в прочих проектах, представляющих взаимный интерес.

«Мы расширяем сотрудничество с российскими вузами и приложим максимум усилий для развития ряда направлений с учебным заведением такого уровня, как СПбГАСУ. Уверены, что сотрудничество будет плодотворным», – отметил Абдулазиз Гуламов.

