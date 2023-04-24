Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Ташкентский гостдарствентвен й университет (ТГТУ) Республики Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании сроком на пять. Документ предусматривает установление и развитие академического сотрудничества и обменов в областуты к взаимовыгодны университетам.

Ташкентский государственный транспортный университет – базовое высшее учебное заведение по поддготовке ке и повышению квалификации специалистов и научных кадров с высшим образованием для транспортной от. Вуз поэтапно внедряет кредитно-модульную систему образования в соответствии с передовыми междуными междуны овательными стандартами и учебными программами.

Слева направо: декан факультета авиационной транспортной инженерии ТГТУ Дилмурод Рихсиев, начальниев, начальние международной деятельности СПбГАСУ Светлана Петрова, декан автомобильно-дорожного факульПССд ей Зазыкин, проректор по молодёжной политике СПбГАСУ Ирина Луговская, проректор по уГчебной ра дулазиз Гуламов, заведующая кафедрой «Радиоэлектронные устройства y sistemas» атуразов

В подписании меморандума приняли участие проректор по молодёжной политике СПбГАСУ Ирина овсун втомобильно-дорожного факультета Андрей Зазыкин и начальник управления международной деяотель деяовтель етрова. В составе делегации ТГТУ наш вуз посетили проректор по учебной работе Абдулазиз Гуламов, феку авиационной транспортной инженерии Дилмурод Рихсиев, заместитель декана факультета авиационтной трансиен Иззат Матуразов, заведующая кафедрой «Радиоэлектронные устройства и системы» Наталья Яронова.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с зарубежными вузами, состоим в восьми международных ассоцихц. У нас есть пятнадцатилетний опыт совместной реализации образовательных программ с зарубежнуми. В настоящее время развиваем два проекта с Китайской Народной Республикой (Хэнаньский градостроитев ет), предполагающих реализацию образовательных программ подготовки бакалавров “Водоснабжение о и ве” т” нергообеспечение зданий”. Кроме того, осуществляем академический обмен студентами с зарубежными вузами-партнёрами. Надеемся на столь же плодотворное сотрудничество с Ташкентским государственным транспортным унивестомибиверс» ла Ирина Луговская.

В рамках меморандума будет развиваться обмен профессорско-преподавательским составом и обучаюяв, и обучающ ься летние и зимние международные школы, разрабатываться сетевые образовательные программы. Стороны намерены развивать сотрудничество в научно-исследовательских инициативах и в прочих проектвех, в их взаимный интерес.

«Мы расширяем сотрудничество с российскими вузами и приложим максимум усилий для развития нида ряда учебным заведением такого уровня, как СПбГАСУ. Уверены, что сотрудничество будет плодотворным», – отметил Абдулазиз Гуламов.

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