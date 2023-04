СПбГАСУ вошёл в рейтинг лучших вузов России по версии HeadHunter

Source: MIL-OSI Russian Language News

Крупнейшая российская онлайн-платформа по подбору персонала HeadHunter (hh.ru) опубликовала рейтинг лучших вузов России 2022–2023 гг. В списке представлены 411 учебных заведений. Результаты исследования включают в себя информацию о месте, регионе, названии вуза-участника, средней ожидаемой зарплате, востребованности выпускников вуза у работодателей, итоговом балле.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет значительно улучшил прошлогодние показатели: занял 28-е место во всероссийском рейтинге вузов, набрав 103,8 балла, а также вошёл в пятёрку лучших вузов Северной столицы. Зарплатные ожидания выпускников СПбГАСУ составили 60 000 руб. В среднем на платформе hh.ru каждый выпускник получал от работодателей 12,7 приглашений на собеседования.

В прошлом году СПбГАСУ занимал в рейтинге 85 место. Выпускники в среднем получали по 7,2 приглашения от работодателей, а ожидаемый уровень заработной платы составлял 55 000 руб.

Рейтинг лучших вузов России по версии hh.ru основан на анализе данных в резюме соискателей. Оценка вузов проводится по пяти параметрам:

популярность вуза в своём регионе – доля числа выпускников вуза от общего числа выпускников вузов одного региона; востребованность выпускников вуза у работодателей – среднее число приглашений на собеседования, полученных одним выпускником вуза от работодателей на hh.ru в 2021–2022 гг.; относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза – отношение медианного значения зарплаты, указанной в резюме выпускников, к медианному значению зарплаты, указанной в резюме выпускников вузов одного региона; величина опыта работы выпускников – среднее число месяцев опыта работы, указанных в резюме у выпускника вуза; текущая трудоустроенность — доля выпускников, в резюме которых есть хотя бы одно место работы с открытой датой окончания от общего числа резюме выпускников вуза.

Вуз становится участником рейтинга, если как минимум 100 его выпускников последних двух лет имели актуальные резюме на hh.ru. По словам эксперта Headhunter, в рамках формирования рейтинга были просмотрены более 500 тыс. резюме выпускников, которые закончили обучение в 2021–2022 гг. Уникальность рейтинга заключается в том, что он охватывает весь спектр высшего образования в России. В нем представлены вузы любого профиля – как государственные, так и частные.

Ознакомиться с подробными результатами рейтинга можно по ссылке. Результаты участия СПбГАСУ в других рейтингах смотрите здесь.

