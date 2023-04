Режим работы банка в предпраздничные и праздничные дни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые клиенты!

Поздравляем вас с наступающими праздниками и сообщаем режим работы дополнительного офиса “Гарантия” в предпраздничные и праздничные дни:

С 29 апреля по 1 мая — клиенты не обслуживаются.

С 2 мая по 5 мая — клиенты обслуживаются по установленному графику работы офиса.

С 6 мая по 9 мая — клиенты не обслуживаются.

С 10 мая офис работает в обычном режиме.

