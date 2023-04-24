Режим работы банка в предпраздничные и праздничные дни

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: SB Bank –
24.04.2023
Уважаемые клиенты!
Поздравляем вас с наступающими праздниками и сообщаем режим работы дополнительного офиса “Гарантия” в предпраздничные и праздничные дни:
С 29 апреля по 1 мая — клиенты не обслуживаются.
С 2 мая по 5 мая — клиенты обслуживаются по установленному графику работы офиса.
С 6 мая по 9 мая — клиенты не обслуживаются.
С 10 мая офис работает в обычном режиме.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.