Программа для выпускников на культовом фестивале физтехов

Что делать выпускнику на ДФ?

1. Вечером перед ДФ — пройдите праздничный тест Физтех-Союза по истории ДФ, который погрузит вас в контекст и создаст нужный настрой на посещение кампуса.

2. Утром 29 апреля, по пути в Долгопрудный, прослушайте подкаст «По дороге на Физтех»

3. Прогуляйтесь по территории МФТИ вместе с аудиогидом «История развития кампуса МФТИ». Стартуйте у АК и следуйте по QR-кодам вместе с картой или просто переключая треки

4. Заглядывайте в «Пространство творчества» фестиваля на площади НК. Там познакомитесь со студенческими клубами и сможете купить сувениры Физтех-Союза. Приобретайте наш мерч, вся прибыль от которого идет на покупку ноутбуков первокурсникам в премии Phystech-Alpha

5. ИНТЕРАКТИВЧИК! Сделайте минимум 3 селфи в разных местах кампуса в этот день, придите в палатку Физтех-Союза и получите приглашение в закрытый чат участников нашего сообщества. Будьте в числе первых 10 участников флешмоба и получить в подарок на выбор кепку или многофункциональный бафф!

6. Экскурсии по кампусу с гидом. Наш гид по Физтеху, студент Александр Горшков проведет для вас 2 экскурсии по территории МФТИ, с посещением музея МФТИ в КПМ. Начало экскурсий в 13:00 и в 15:30. Записываться на экскурсию специально не нужно. Встречаемся под буквами МФТИ на крыльце КПМ.

7. Открытая лекция проекта Culturall Reboot для студентов и выпускников «Дороманское искусство». Лекция проходит в рамках курса «История мировых культур для технократов». Начало в 15.30 в МФТИ, ГК 119. Регистрация для прохода на лекцию обязательна. Новость о регистрации будет здесь

8. В 18:00 студенты приглашают принять экзамен у преподавателей в развлекательном шоу «Тяните билет». В Концертном зале соберутся представители самых разных кафедр МФТИ, чтобы выдержать экзамен на «физтеховость». Отличный шанс вспомнить про сессию в любимом институте.

9. Параллельно приглашаем на встречу с Борисом Куприяновым — издателем, публицистом, соучредителем книжного магазина Фаланстер и членом экспертного совета Международной ярмарки интеллектуальной литературы «Non/fiction». Поговорим о книгах и их читателях в 4.18 Арктики в 18:30.

10. Вечер закроем на концерте физтеховских коллективов на площади перед НК. Душевный музыкальный вечер и яркое огненное шоу от Игнис обещаем! Стартуем в 19:00.

