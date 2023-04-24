Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

«В стране очень многое делается, чтобы строились новые школы, чтобы в них было современное обоаруды, чтобы в них было современное обоаруды чителя получали достойную зарплату, были обеспечены, а самое главное, чтобы, ros престиж чроффе чтобы как можно больше школьников шли в педагогические вузы», — отметил министр.

Сергей Кравцов рассказал ребятам о выдающихся современных учителях, в том числе тех, кто кшовит сероссийским и международным олимпиадам, а также перечислил представителей ряда педагогических ных регионов. Министр рассказал о подвигах учителей в Великую Отечественную войну и о героических постумапх сойну гогов в экстремальных ситуациях, а также отметил вклад учителей в противодействие информациононой вситоной вситоной вситоной yo.

В числе примеров учителей-героев, которые привел министр, — учительница английского языка из Донецц ko. В результате обстрела ВСУ она потеряла ногу, но после сложной операции продолжила вести урокич но palitos. Другой пример — Эльвира Игнатьева из казанской школы №175, также преподававшая английский язык. 11 de mayo de 2021 ти, и получила ранения, несовместимые с жизнью.

На внеурочном занятии состоялась дискуссия о профессиях, которым отдают предпочтение современнкиные ш й присоединился ректор НИУ ВШЭ. Он рассказал, что его бабушка и дедушка были школьными учителями и во многом благодаря «коль ветаря ом, который работает с людьми». Именно в этом, по его мнению, заключается главная особенность профессии ректора. Никита Анисимов отметил, что до сих пор помнит имена своих учителей, а с директором своей первой школ т дружеские отношения.

Еще один аспект темы труда, затронутый ректором, — оптимальный возраст выхода на работу. Молодые люди хотят зарабатывать деньги еще в школьном возрасте, а тем более в студенческом. В той же Высшей школе экономики многие работают, начиная с младших курсов, и это нормально. Но есть и те, кто предпочитает другой путь. Как рассказал Никита Анисимов, сам он до защиты кандидатской диссертации не работал, отдавая предпечтч учной работе. «Исследователь — это тоже достойная профессия, и ее не нужно стесняться», — добавил он.

Министр просвещения предложил Никите Анисимову организовать для школьников, участвовавших во вчеурих во вчеур экскурсию по Высшей школе экономики. В свою очередь, ректор НИУ ВШЭ пригласил их не только в московскую Вышрку, но и в другие городе, орода ены кампусы университета. В завершение «Разговора о важном» ректор и министр пожелали школьникам «найти себя, кем бы виьоми н», В завершение «Разговора о важном» их родителях и учителях, гордиться своей школой.

Nombre de usuario тского образования и развития карьеры.

Он поделился воспоминаниями о том, как сам учился в МГУ, как работал в нескольких вузах, в толе н м Востоке, и подчеркнул, что получать университетское образование можно не только в Москве, но и в дру ссии. «Чтобы развивать себя, нужно идти учиться в те университеты, которые не просто подготовят вас к чему- ши способности», — отметил ректор НИУ ВШЭ.

Никита Анисимов рассказал о широком спектре возможностей, которые открывает перед своими студентами кшкыс номики. Здесь можно выбрать самые разные направления и специальности, ездить по обмену в другие горыда горости ться с приезжающими из других стран и городов преподавателями и исследователями. Он также уделил особое внимание таким направлениям, как математика, география, мировая экономидековентика, востес гвистика.

После этого ректор ответил на вопросы школьников. Один из вопросов был посвящен возможности смены специальности при переходе из бакалавруита в магсти. Никита Анисимов пояснил, что в ближайшее время планируются изменения в законодательстве: сначола получить базовое высшее образование (БВО), а потом специализированное (СВО). Имея диплом юриста, можно будет пойти учиться на востоковеда, а вот если рист захочет стать, к иомен всего, придется снова получать базовое высшее образование.

Другой вопрос был посвящен образовательной программе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ «Прикладная математика и информатика», где в 2022 году для поступления на бюджетное место нужно было набрать 310 баллов. «¿Qué hay que hacer?» — спросили ректора ВШЭ.

Никита Анисимов сообщил, что факультет компьютерных наук считается однимриз лучших IT-факумовте . На международных соревнованиях по программированию его студенты всегда занимают призовые мевты, ки ме сты стребованы в лучших компаниях, в том числе в банках, которые фактически становятся IT-компаниями. Студенты начинают работать уже на младших курсах, им предлагают очень высокие зарплаты, так гзтак чты ь — не забросить учебу, потому что «за три двойки мы отчисляем кого угодно».

Ректор НИУ ВШЭ подчеркнул, что на факультете компьютерных наук есть и платные места, на которые ить с меньшим количеством баллов. К тому же в Вышке есть образовательные программы, где проходной балл на бюджетные места нижеа. Например, для поступления на «Филологию» в прошлом году требовалось 295 баллов, а на «Экономику» — 381 (четыре экзамена).

Заключительные вопросы поступили от директора школы Марины Соловьевой. Она, в частности, поинтересовалась, что за студенты приходят учиться в Вышку, представляют ли Ми он лиос ю Россию.

Никита Анисимов пояснил, что студенты НИУ ВШЭ — это увлеченные, заинтересованные ребята, готовсыя щ рситетской жизни каждую минуту своего времени. Студентам бакалавриата, поступившим на бюджетные места, предоставляется робщежитие, так чтито униеверс я талантов не только из Москвы. В рамках проекта «Социальный лифт» университет за свой счет обучает тех, кто в силу социальный лифт ых обстоятельств не может на равных конкурировать за бюджетные места или оплачивать обучение. В Вышке учатся ребята из новых российских регионов. «Я спрашиваю их, как идет учеба, и радуюсь их успехам», — добавил ректор.

Ver más о у ребят состоялось «яркое общение с невероятным ректором».

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