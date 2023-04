Лекция от кафедры РВК

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

24 апреля в 19:00 в аудитории 2.35 Цифры состоится лекция на тему «Как делать успешный бизнес на науке, наблюдениях за планктоном и белыми медведями», которая будет проведена Николаем Вячеславовичем Шабалиным, Куратором направления «Морская экология» НОЦ «Нефтегазовый центр МГУ» и Исполнительным директором ООО «Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова» – специальным представителем по морской активности в Арктическом регионе.

Николай Вячеславович расскажет о своем опыте на пути развития наукоемкого бизнеса в России, о технологиях, разработанных для изучения морской экологии и ресурсов, а также приоткроет завесу над перспективами этой отрасли в будущем.

Не пропустите возможность узнать о сходствах и отличиях российского рынка с зарубежными, о партнерстве с государством и о успешной реализации более 300 морских проектов!

Регистрация.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI