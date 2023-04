Заемщикам станет проще реструктурировать одновременно несколько кредитов в разных банках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Регулятор предложил банкам механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Этот механизм закреплен в Cтандарте защиты прав и интересов заемщиков — физических лиц при урегулировании задолженности. Документ разработан участниками рабочей группы Банка России по медиации. В нее входят представители банковского сообщества, финансового уполномоченного, Минфина России и других заинтересованных структур. Часто бывает, что заемщик имеет потребительский кредит в том банке, где он получает зарплату, а ипотеку — в другом банке, аккредитованном застройщиком. В случае финансовых сложностей человек обычно старается платить по ипотеке, а по потребительскому кредиту может допускать просрочку. При этом кредиторы или не знают друг о друге, или не полностью доверяют друг другу и не могут договориться о временном совместном снижении платежей, чтобы заемщик мог обслуживать оба кредита. Один из банков взыскивает долг через суд, и иногда это приводит к тому, что заемщик теряет жилье и становится банкротом. Применение стандарта позволит решать эту проблему на условиях, приемлемых для всех сторон. Заемщик, столкнувшийся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. В нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты. Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика. Документ также содержит перечень сложных жизненных ситуаций, при которых рекомендуется проводить реструктуризацию, и список подтверждающих документов. Соблюдение стандарта на первом этапе будет добровольным, чтобы наработать достаточную практику применения и при необходимости уточнить его текст. Кредиторы, которые решат к нему присоединиться, разместят все необходимые инструкции для заемщиков на своих сайтах. Фото на превью: travellight / shutterstock

