ДФ локализовался во времени и пространстве: Дни физтеха объявили расписание этого года

В этом году старые добрые Дни Физика сменили название на Дни физтеха, что более емко отражает цель и смысл фестиваля — нести праздник всем физтехам вне зависимости от рода деятельности и года выпуска.

Меняя название, но не изменяя сути, ДФ официально откроется концертом от Физтех-Песни, MIPT LIVE и Игнис 29 апреля в 20:00, хотя часть мероприятий пройдет и 28 апреля. Завершатся Дни физтеха масштабным шоу на стадионе МФТИ в 21:00 1 мая. Подробное расписание можно найти в соцсетях ДФ: ВКонтакте или Telegram.

На месте привычные форматы: лекторий приглашенных спикеров, любимые Beer Talks, Stand Up и Music Live, сочная вечеринка от more>sound и масштабный Open Air! Организаторы уже начинают делится подробностями о том, кто выступит на Физтехе в этом году.

Пространства творчества, спорта и чилла, а также CheerFest с головой погрузят в мир студенческого креатива и таланта. Новый виток шоу «Тяните билет» позволит преподавателям поменяться местами со студентами и выдержать экзамен, а добавить немного острого в эти дни призваны Dark Антинаучка 18+ и Cringe StandUp 18+.

Среди гостей Дней физтеха 2023: популяризатор науки Дмитрий Побединский, публицист и соучредитель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов, поэтесса и переводчица Ольга Седакова, авторы и композиторы всей-всей музыки к одному из популярнейших российских мультсериалов «Смешарики» Сергей Васильев и Марина Ланда и другие.

Попытать удачу на чемпионате по «Камень-ножницы-бумага» с крутыми призами, устроить романтику с ночным кино на коробке и посоревноваться в ориентировании на ночном квесте и дневном рогейне — вот еще несколько причин присоединиться к ДФ в этом году. Выбирать тебе!

Весенний массовый научно-популярный фестиваль МФТИ, объединивший в этом году Дни физтеха и FestTech, проводится сообществом выпускников Физтех-Союз при поддержке Фонда президентских грантов.

Ждем тебя на Дни физтеха. Ты выбираешь, кем стать этой весной. Хочешь — будь!

