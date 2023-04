Дни африканских культур в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Солнечная Африка в стенах Государственного университета управления! Да, да, вы не ослышались. Это действительно так!

27 и 28 апреля 2023 года в стенах ГУУ пройдёт серия мероприятий «Дни африканских культур».

Мероприятие пройдет в два дня, чтобы получше познакомиться с удивительной культурой данного континента, пёстрой, как шкура гепарда, и яркой, как малахитовый зимородок. Знакомим вас с расписанием.

27 апреля

16:00 — показ мод и творческая программа (Фойе актового зала ГУУ)

Активисты африканского землячества представят вам свои творческие номера от разных регионов Африки, проведут показ мод и атрибутов народов Африки и представят сценку «Основные традиции африканских свадеб».

28 апреля

12:30 — прибытие послов стран Африки (Атриум Бизнес-центра)

13:00 — барабанное шоу «Ритмы Африки» (Атриум Бизнес-центра)

13:30 — дегустация национальной кухни Африки (Холл ЦУВП)

14:20 — увлекательная викторина (Холл ЦУВП)

15:10 — зажигательный танцевальных круг по африканским мотивам (Холл ЦУВП)

Не упустите свой шанс окунуться в культуру удивительной и неповторимой Африки! Мы будем с радостью вас ждать!

