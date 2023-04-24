Дни африканских культур в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Солнечная Африка в стенах Государственного университета управления! Да, да, вы не ослышались. Это действительно так!
27 и 28 апреля 2023 года в стенах ГУУ пройдёт серия мероприятий «Дни африканских культур».
Мероприятие пройдет в два дня, чтобы получше познакомиться с удивительной культурой данного континента, пёстрой, как шкура гепарда, и яркой, как малахитовый зимородок. Знакомим вас с расписанием.
27 апреля
16:00 — показ мод и творческая программа (Фойе актового зала ГУУ)
Активисты африканского землячества представят вам свои творческие номера от разных регионов Африки, проведут показ мод и атрибутов народов Африки и представят сценку «Основные традиции африканских свадеб».
28 апреля
12:30 — прибытие послов стран Африки (Атриум Бизнес-центра)
13:00 — барабанное шоу «Ритмы Африки» (Атриум Бизнес-центра)
13:30 — дегустация национальной кухни Африки (Холл ЦУВП)
14:20 — увлекательная викторина (Холл ЦУВП)
15:10 — зажигательный танцевальных круг по африканским мотивам (Холл ЦУВП)
Не упустите свой шанс окунуться в культуру удивительной и неповторимой Африки! Мы будем с радостью вас ждать!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 24.04.2023
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