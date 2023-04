Дмитрий Вольвач: формирование механизмов поддержки промышленной кооперации – один из ключевых приоритетов стран ЕАЭС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве состоялось очередное заседание Совета ЕЭК под председательством заместителя председателя Правительства России Алексея Оверчука. Повестка заседания состояла из 38 вопросов, касающихся дальнейшего углубления интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе. От Минэкономразвития России в мероприятии приняли участие заместители министра Дмитрий Вольвач и Владимир Ильичев.

Члены Совета Комиссии согласовали подходы по финансированию совместных кооперационных проектов стран-участниц ЕАЭС из бюджета Союза. В соответствии с принятыми решениями, на эти цели предполагается выделить 10% от суммы ежегодно собираемых антидемпинговых, компенсационных

и специальных защитных пошлин. Предложенный подход планируется утвердить на предстоящем заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Одним из ключевых приоритетов российского председательства в органах Союза в 2023 года является формирование механизмов поддержки совместных кооперационных проектов, – отметил Дмитрий Вольвач. – Сегодня Совет ЕЭК окончательно определил механизм их финансирования. По предварительным оценкам ежегодно для поддержки промышленной кооперации в Союзе будет выделяться порядка 1,3 млрд рублей».

Совет Комиссии одобрил проект соглашения о гармонизированной системе определения страны происхождения товаров, которые вывозятся с таможенной территории ЕАЭС. Документ будет подписан после завершения необходимых внутригосударственных процедур. Соглашение нацелено на снижение административной нагрузки на бизнес за счет унификации экспортерами механизмов подтверждения происхождения продукции, производимой в Союзе.

Продолжается работа по внедрению цифровых инструментов функционирования общего рынка Союза. Так, в целях развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска Совет ЕЭК одобрил отдельный план мероприятий. Документ планируется утвердить на предстоящем заседании Евразийского межправительственного совета в июне.

«Особое внимание Совет ЕЭК уделяет вопросу создания наднационального рейтингового агентства в ЕАЭС, – рассказал Дмитрий Вольвач. – Формирование рейтингового агентства позволит повысить уровень независимости стран евразийского региона от сторонних международных финансовых институтов и поможет стимулировать взаимные инвестиции».

В ходе заседания участники утвердили план мероприятий по внедрению в ЕАЭС механизма отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб. Совет комиссии подвел промежуточные итоги реализации плана мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.

«Реализация плана позволит перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом при двусторонних и транзитных перевозках между государствами ЕАЭС, а в дальнейшем – с сопредельными странами вне Союза, в первую очередь, с Китайской Народной Республикой», – подчеркнул Владимир Ильичев.

В завершение встречи члены ЕЭК обсудили результаты работы за 2022 год. Так, в рамках реализации «Стратегии-2025» из 133 запланированных мероприятий было выполнено 102. Совет ЕЭК одобрил результаты проведения процедур оценки регулирующего воздействия актов комиссии. По сравнению с 2021 годом доля положительных заключений увеличилась на 9,9 % (с 87,2 % до 97,1 %).

Следующее заседание Совета Комиссии запланировано на 19 мая 2023 года в формате видео-конференц-связи.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI