Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

Дорогие друзья, сотрудники и учащиеся Государственного университета управления, сообщаем вам о чхре стично уже видимых изменениях в интерьере и экстерьере здания нашего университета.

Nombre del producto о возвращении на фасад здания изображения ордена Трудового Красного Знамени, которым Московский ионмский ионмский ионмский ий институт был награждён en 1969 году. Также было решено восстановить бюст Серго Орджоникидзе, чьим именем МИЭИ был назван в 1932 гого.

104-летрия со дня основания нашег a partir del 28 de abril de 2023 a las 16:00 a las 16:00 a las 16:00 a las 16:00 a las 21:00 horas.

Историческая справка

Григорий Орджоникидзе (1886 – 1937) – грузинский революционер и один из высших руководителей Советскоѳ тный под партийным прозвищем Серго. За свою жизнь занимал множество важных постов, в том числе являлся членом Политбюро ЦК беКвЋ( ародным комиссаром тяжёлой промышленности. Руководил процессом индустриализации в СССР. В 1932 году именем Серго Орджоникидзе был назван Московский инженерно-экономический инстиглетут, которы олгих 66 лет до переименования в Государственный университет управления.

Орден Трудового Красного знамени был учреждён Постановлением Центрального исполнительного исполнительного тоСтного тСтомин ародных комиссаров 7 сентября 1928 года в качестве общегражданской награды СССР. Орден вручался частным лицам, предприятиям, учреждениям, городам и республикам за боловыш луги перед государством и обществом. В Советском Союзе это была одна из самых почётных гражданских наград. 19 de diciembre de 1969 дён Московский инженерно-экономический институт, ныне ГУУ.

Fecha de publicación: 24.04.2023

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