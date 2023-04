В МФТИ открылся форум олимпиады «Я — профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

24 апреля в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», стартовал образовательный форум по искусственному интеллекту, математике и физике МФТИ. Мероприятие объединяет более 200 студентов из 67 вузов из 32 городов: Калининграда, Пскова, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Владивостока, Красноярска, Ставрополя, Самары, Тамбова, Воронежа, Вологды, Казани, Челябинска и других. Все они на четыре дня погрузятся в исследования самых разнообразных тематик: от физики нейтрино до методов трехмерного компьютерного зрения.

В день открытия участников приветствовали директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара, проректор по учебной работе МФТИ Артем Воронов и приглашенные гости.

«МФТИ – вуз, который с первого сезона олимпиады является ее организатором. Я вижу здесь студентов, которые участвуют в форуме по второму, третьему и даже четвертому разу! Это говорит о том, что олимпиада стала не только местом встречи студентов и работодателей, но и своеобразным выездным Днем открытых дверей в лучшие российские вузы. Для нас очень ценно, что проект укоренился и нравится, прежде всего, студентам», — отметила Валерия Касамара.

Проректор МФТИ Артем Воронов в своем выступлении подчеркнул, что форумы «Я — профессионал» способствуют самоопределению студентов: «На Физтехе уделяется очень пристальное внимание карьерным траекториям студентов и выпускников. Я призываю каждого участника использовать возможности форума в том числе для выбора дела, которому вы хотите посвятить жизнь. На Физтехе есть лаборатории, где работают ученые с мировым именем. И у вас появилась возможность с ними познакомиться. Искренне желаю вам найти себя и команду единомышленников».

В этом году форум проводится по двум секциям: тематика первой направлена на искусственный интеллект и математику, а второй — на исследования, связанные с современной физикой и перспективными мегасайенс-установками.

Участников каждого из направлений ждут живое общение с исследователями и учеными в технических отраслях и знакомство с результатами актуальных научных исследований.

В течение недели участники первого потока побывают на лекциях и семинарах Андрея Райгородского, директора ФПМИ МФТИ, Олега Свидченко из Ассоциации «Искусственный интеллект в промышленности», Алексея Шпильмана из ПАО «Газпром нефть», Михаила Киселева из лаборатории нейроморфных вычислений ЧувГУ, Максима Каширина из Авито, Радослава Нейчева, заместителя заведующего кафедрой машинного обучения и цифровой гуманитаристики МФТИ, Артура Кадурина из AIRI, Арипа Асадулаева из СберТеха и Дениса Димитрова из Сбера, Виктора Носко из Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, Константина Яковлева из Центра когнитивного моделирования МФТИ, Ивана Лаишевского из лаборатории блокчейн-технологий научного центра «Идея» и Владимира Баскова, координатора магистратуры «Блокчейн» МФТИ.

С экскурсиями студенты посетят «Сбер» и Sber.Devices, «Авито», ВК, «Лабораторию Касперского» и компанию «ИИ МедТех».

Для участников второго потока состоятся развернутые экскурсии в Объединенный институт ядерных исследований и Институт ядерных исследований РАН, в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Институт физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт», в Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, участвующий в проекте ИТЭР.

Лекции и семинары для них проведут Надежда Чубова из Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований, Игорь Позняк из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, Андрей Батурин, директор ФЭФМ МФТИ, Никита Орехов из лаборатории многомасштабного моделирования в физике мягкой материи МФТИ, Александр Нозик, директор Центра научного программирования МФТИ, Алексей Власов из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, и Никита Дубиня из Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН.

Одним из главных событий форума, уникальным среди всех мероприятий олимпиады «Я — профессионал», станет Научный джем. 19 ученых, представляющих разные области современной науки от теоретической и экспериментальной физики до методов и технологий искусственного интеллекта, встретятся с участниками и ответят на любые вопросы студентов в формате «разговор без галстуков». Среди тех, кто готов честно ответить на самые сложные и даже каверзные вопросы студентов, — академик РАН Михаил Данилов, член-корреспондент РАН Дмитрий Горбунов, а также руководители и сотрудники научных и образовательных подразделений МФТИ и партнеров Физтеха.

Участникам форума придется и самим ответить на непростые вопросы на Хакатоне по искусственному интеллекту, который организует Центр когнитивного моделирования МФТИ вместе с компаниями-партнерами, и ФизХакатоне, который проведет кафедра общей физики МФТИ.

В последний день форума пройдут две открытые лекции. По приглашению директора Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ Григория Консона на форуме выступит Андрей Ростовцев, сооснователь вольного сетевого сообщества «Диссернет» и разработчик ключевого компонента системы проверки диссертаций — «диссерорубки профессора Ростовцева». Вторую лекцию проведет Валерия Касамара, директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал». Эти лекции смогут посетить не только участники форума, но и все желающие: студенты, преподаватели и сотрудники Физтеха.

Генеральный партнер форума — Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ), поддержка в проведении форума оказывается Альянсом в сфере искусственного интеллекта.

