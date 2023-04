В Вышке открывается программа ДПО, которая подготовит педагогов для создателей стартапов

Source: MIL-OSI Russian Language News

— Евгений Алексеевич, в сентябре вы представляли очно-заочную программу профессиональной переподготовки «Управление инновациями в образовании, медиа и социальной сфере», а уже в конце мая запускаете новую — «Стартап как диплом: методика и практика». Эти программы что-то связывает? — Первая программа была отголоском фундаментального подхода к разработке образовательных продуктов. Она появилась как ответ на мягкие сигналы рынка и в значительной степени была проактивной. Предполагалось, что в какой-то момент возникнет взрывной спрос на эту сферу, и мы заранее к нему подготовились. Новая программа «Стартап как диплом» небольшая, прикладная, конъюнктурная в хорошем смысле этого слова. Я учился на экономиста, и слово «конъюнктура» мне не кажется отрицательным. Конъюнктура — это успех, который определяют интуиция, ресурсы и удачное стечение обстоятельств. — В других вузах нет аналогов вашей программы? — Тут есть тонкость. Чуть ли не каждый университет сегодня выдает студентам дипломы в формате «Стартап как диплом». Ну или говорит об этом. Не знаю, кто в действительности был здесь первым, но на нашей магистерской программе «Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании» диплом в формате стартапа защищался уже в 2015 году, а в прошлом году было пять таких работ. Но это скорее сложившаяся практика, а не результат образовательных усилий и работы с профессорами и преподавателями. Поэтому у нас есть все основания полагать, что отдельная образовательная программа, объясняющая, как системно подготовить и запустить практику защит в формате «Стартап как диплом», впервые появляется только сейчас. — На кого рассчитана программа? — На преподавателей и сотрудников вузов, которые или в силу новых должностных обязанностей, или в силу непреодолимых душевных порывов вдруг оказались перед необходимостью внедрить у себя на программах формат «Стартап как диплом» и, шире, резко повысить предпринимательскую активность своих студентов. — Чему вы можете научить тех, кто собирается запустить в своем вузе формат «Стартап как диплом», и тем более тех, у кого он уже есть? — Форматов защиты диплома сегодня много. Его можно защищать в формате НИР (научно-исследовательской работы. — Ред. ), проекта, кейса, портфолио, а теперь еще и в формате стартапа. Я объясняю студентам, особенно тем, у кого уже есть стартап или опыт стартапа, что при кажущейся простоте (ну что там — взял и представил свой проект комиссии) это самый сложный из всех известных форматов диплома. Ключевая мысль, которую мы бы хотели донести до слушателей нашей программы, — не нужно относиться к стартапу только как к еще одному формату защиты диссертации: он просто не пойдет или превратится в профанацию. Стартап как диплом не может существовать отдельно от университета. Для того чтобы студенты хотели и научились защищать диплом именно в этом формате и чтобы из этого вырастали бизнесы, формат должен быть впаян в общую инновационную инфраструктуру университета. А сначала в нее должны быть впаяны студенты и преподаватели. Нужен определенный градус инновационности всего университета, чтобы формат «Стартап как диплом» приносил университету бизнесы, а не только галочки в министерской отчетности. — Что же определяет инновационность университета? — Это может прозвучать для многих крамольно, но я продолжаю придерживаться тезиса о том, что держателями инновационного процесса в университете являются студенты. Именно студенты являются тем драйвером, который позволяет профессорам и доцентам делать свои стартапы и коммерциализировать свои научные разработки Да, не всякий студент наделен предпринимательской активностью от природы. Но она может появиться в результате определенных усилий, и в рамках программы мы учим эти усилия предпринимать. Это главное. А на втором месте стоят кейсы: как это делается, особенности и подводные камни формата. Сложнейший из этих камней — фактор наличия или отсутствия развитой инновационной инфраструктуры в университете. — Но нельзя же в режиме реального времени сделать учебное учреждение инновационным? — Почему? Можно. Когда Конфуция спросили, что бы он сделал, если бы стал императором, он ответил: «Я бы изменил имена. Когда не меняются имена, перестают быть уместными речи. Когда перестают быть уместными речи, не совершаются дела. Когда не совершаются дела, не процветают ритуал и музыка». Можно просто сменить вывеску и назвать университет инновационным. Я привел эту цитату не ради шутки. Имена важны, и многие стратегические изменения начинаются именно с новых названий. До 2009 года просто не было такого словосочетания — «инновационная инфраструктура университета», но вышло знаменитое Постановление Правительства Российской Федерации №219 о необходимости создания инновационной инфраструктуры в университетах, и она появилась. Университеты по-разному воспользовались полученными тогда деньгами: кто-то действительно лишь поменял вывески, а кто-то закупил современное оборудование, создав или существенно модернизировав материально-техническую базу. Так что, если серьезно, конечно, университет в одночасье инновационным сделать нельзя, а вот подготовить людей, которые будут делать его инновационным, можно и нужно. — А если без вывески — для чего в университетах нужны инновации и предпринимательство? — Предпринимательство и инновации в университете — это ровно то, за чем сегодня абитуриент идет в университет. Даже тот, кто никогда не думал об инновациях и предпринимательстве. Это, говоря на сленге, та самая форма «движа», которая рождает некое притяжение. Это то, с чем у молодежи в первую очередь ассоциируются такие важные для них понятия, как независимость и самореализация. Если «движа» в университете нет, даже самая домашняя девчонка-отличница не придет. Потому что ей нужны интересные мальчики вокруг — с горящими глазами и интересными идеями. А если в университете нет инноваций и предпринимательства, таких мальчиков в нем не будет. И, соответственно, не будет таких девочек. — Вы не боитесь, ставя во главу угла инновации в университете, отпугнуть людей, собирающихся добрать простых компетенций в конкретном, вполне земном вопросе? — Образовательная программа — как живой человек. У человека есть свой внутренний мир, принципы, ценности, мировоззрение. Кому-то он открывается полностью, а кому-то просто улыбается. И грамотная программа имеет некую внутреннюю структуру. Слушатели программ повышения квалификации — всегда разноплановые люди, с разным уровнем подготовки и запросов, и главное — мы их фактически не отбираем. Мы можем только реагировать на то, какие у них запросы. Если кто-то не заинтересован в общесистемном подходе, который мы предлагаем, мы дадим ему только методику. Мы гибкие. — Но вы хотели бы видеть на курсе тех, кто ищет, образно говоря, путь для себя, своих студентов и своего университета? — Конечно. Каждый инструмент уместен в конкретных условиях, в конкретное время, в конкретных руках. Одно дело, если я дам топор опытному плотнику, а другое дело — человеку, который видит топор первый раз в жизни. Это даже опасно. Так и здесь. Умные люди понимают, что к инструменту нужен подход. А продвинутые среди умных — что к подходу нужна методология. Это уже следующий уровень, на котором человек осознает, что в этом мире все взаимосвязано, все сведено в систему. А университет — это сложнейшая из систем. — Планируете на программе разбирать практические кейсы? — Конечно. В первую очередь это кейсы нашей магистерской программы. Мы с 2015 года ведем счет таким работам. За восемь лет, в течение которых мы целенаправленно развиваем эту тему, нами сделаны определенные выводы. В отличие от многих других университетов, у нас до сих пор нет отдельного регламента защит в данном формате. Мы ставим своим дипломникам-стартаперам всего три условия (причем я всегда оговариваю, что они не являются блокирующими). Первое: стартап должен быть определенного типа, то есть отвечать профилю программы. Второе: стартап должен быть создан в период обучения на программе. Хотя в нашей практике были случаи, когда люди приходили с уже готовыми проектами и докручивали их в магистратуре. И это нормально. Тут скорее нужно отслеживать условных жуликов, которые приходят в магистратуру, чтобы превратить стартап в диплом. И третье: мы не защищаем план стартапа. Должен быть какой-то минимальный реальный продукт. Если сайт — должен быть пилот. Если инновационный продукт или технология ­— должен быть прототип. — Как вы думаете, тема стартапа в принципе ближе Москве или регионам? — На мой взгляд, подход «Москва — не Москва» не вполне точный. В инновационной сфере по крайней мере. Я бы вынес за скобки Москву и еще несколько региональных центров, как минимум Питер, Казань, Екатеринбург, Томск, Новосибирск, Иркутск и ряд других крупных городов. Назовем это столичными городами с точки зрения инноваций. Такие города более подготовлены к теме стартапа просто в силу того, что у них есть возможности и ресурсы: мощная университетская база, научная база, развитая промышленность и предпринимательство. Другой вопрос — кому наша программа нужнее. А нужнее она людям из менее прокачанных мест. Хотя бы по причине эффекта низкого старта. Для того чтобы сделать стартап в системе подготовленной, где много таких, как ты, требуются одни усилия. А для того, чтобы сделать стартап там, где таких, как ты, немного, а может, и нет вообще, требуются другие усилия. И результат может быть совершенно разный. — Кто будет преподавать на программе? — Ваш покорный слуга начинает программу — рассказываю об особенностях формата, связи инноваций, предпринимательской активности и коммерциализации. Солодихина Анна Александровна и Цымбал Андрей Александрович последовательно ведут практическую часть. Первая ступень — о том, как привить студенту предпринимательский подход и подвести к стартапу, вторая — как научить из идеи делать продукт. Третья ступень — кейсы, которые представят наши выпускники, те, кто защищался в формате «Стартап как диплом». — Вы следите за их судьбой? — Не только следим, но по мере сил и участвуем. На программе будет представлен кейс инновационного биотехнологического стартапа YPharm LLC, который основали и в настоящее время развивают выпускники нашей магистерской программы 2022 года Анатолий Виликотский и Виктория Шарапова. Оба успешно защитились в магистратуре в формате «Стартап как диплом», после этого оба поступили в аспирантуру НИУ ВШЭ. Это отличные примеры для тех, кто сегодня пробует защищаться в формате «Стартап как диплом», в таких историях и опыт, и задор — почти все, что нужно для успешной защиты!

