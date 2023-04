Аспирантка НГУ стала лауреатом Первой Национальной премии для женщин-ученых KOLBA

Source: MIL-OSI Russian Language News

Алла Гисич, аспирантка Физического факультета Новосибирского государственного университета, занимающаяся экспериментами на эритроцитах, моделированием их биофизики и программированием для обработки получаемых данных, стала лауреатом 3 степени Первой Национальной Премии KOLBA для женщин-ученых и специалистов из науки и технологий в номинации «Физика». Торжественное вручение премии прошло 21 апреля в Москве на международном форуме «Женщины в науке и технологиях – 2023». Всего было подано 280 заявок из 60 городов России и 4 стран СНГ, а лауреатами стали 49 женщин.

— Я получила премию благодаря активной научной деятельности и участию в проектах. Мои исследования посвящены детальной характеризации эритроцитов. Они являются основным элементом в цепи снабжения кислородом всех клеток организма. Определение их параметров с диагностической целью – важная задача для своевременного обнаружения медицинских патологий. Моей же задачей является расширение спектра измеряемых параметров эритроцитов и выделение из них тех, которые коррелируют с наличием того или иного заболевания. Физический факультет Новосибирского государственного университета дал мне мощную базу для проведения подобных исследований. Также я вижу, что у женщин растет интерес к научной деятельности. Когда я только начинала учиться в бакалавриате, на потоке по моей специальности было где-то 30% девушек. Очень приятно, что сейчас появляется все больше возможностей и проектов, поддерживающих науку, — прокомментировала Алла.

Как объяснила глава национального отделения WiN Russia международного движения «WiN Global», руководитель комитета по Новым главам «WiN Global» Евгения Еньшина, премия Колба, созданная для женщин-ученых из разных сфер науки и технологий, помогает формированию ролевых и поведенческих моделей для будущих молодых ученых, созданию крепкого интеллектуального и кадрового резерва в стране, а также освещению научных разработок и инноваций, в том числе – через истории женщин-ученых. Все это в совокупности поможет сформировать позитивный образ женщин-исследовательниц России за рубежом.

Премию вручила Мария Афонина, проректор Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей». Она является координатором проекта «Женщина-лидер», который нацелен на развитие личностных и управленческих компетенций женщин и реализуется с 2020 года Мастерской управления совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации.

— Поддержка женщин в науке и технологиях повышает престиж профессий в этой сфере и формирует те ролевые модели, на которые будет опираться наша молодежь при выборе карьеры. Такие истории успеха, появляющиеся благодаря системному труду и отдаче себя исследованиям, действительно мотивируют. Благодаря им все больше заинтересованных девушек приходят в сферу научных исследований и разработок. 31 декабря 2020 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин внес биофизику в перечень приоритетных направлений фундаментальных и поисковых научных исследований до 2030 года и то, что Алла выбрала это направление для исследований, заслуживает уважения. Я верю, что ее достижение вдохновит других на занятия научной деятельностью в Новосибирском государственном университете, поможет стать ролевой моделью и ориентиром, — поделилась Мария.

Справка: Ежегодный форум и Первая Национальная Премия для женщин из разных сфер науки и технологий KOLBA созданы для освещения и премирования выдающихся женщин-ученых, обмена опытом и знаниями, формирования успешных ролевых моделей для будущего поколения женщин-ученых, поиска решений для улучшения условий для женщин в науке и укрепления позиции женского сообщества в научной сфере. Организатором мероприятия является Отделение международного движения «Женщины атомной отрасли» в России («Women in Nuclear Russia»), созданное в 2017 году с целью консолидации и развития в России профессионального сообщества женщин-специалистов, работающих в различных сферах деятельности, в том числе и в атомной отрасли. Основная миссия «Женщин атомной отрасли» – информирование и просвещение общественности о преимуществах и перспективах развития ядерных и радиационных технологий, а также помощь в развитии женских инициатив.

