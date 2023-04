Аналитики “МКБ Инвестиции” прогнозируют сохранение ключевой ставки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

В эту пятницу 28 апреля состоится заседание совета директоров Банка России. Азрет Гулиев, аналитик «МКБ Инвестиции» поделился консенсус-прогнозом по ключевой ставке:

Мы считаем, что Банк России сохранит ставку на уровне 7,5%, оставив относительно жесткий сигнал. Текущая инфляционная картина не располагает к резким изменениям курса денежно-кредитной политики. По нашему мнению, вероятность повышения ставки в будущем заметно выше, чем вероятность ее снижения. Повышать ставку ЦБ может начать во второй половине года в случае роста наблюдаемой инфляции выше ожиданий регулятора.

Сейчас инфляция в сравнении год к году на низких уровнях из-за эффекта базы. В прошлом году в это время была высокая инфляция. Мы ожидаем, что некоторое время она останется на этих низких уровнях, возможно даже еще уменьшится ее значение. А после, по мере исчерпания эффекта высокой базы, начнет расти. Определяющим будет темп этого роста. Если рост будет умеренным, Банк России еще значительное время может не повышать ставку.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI