Premier Mateusz Morawiecki: Stawiamy na zrównoważony rozwój gospodarczy23.04.2023

Rząd dba o rozwój Polski lokalnej. Chcemy łączyć wszystkie regiony naszego kraju, poprzez realizację inwestycji. Dzięki temu tworzymy nowe miejsca pracy, budujemy drogi i przejścia dla pieszych, zapewniamy nowoczesny sprzęt dla szpitali czy modernizujemy szkoły. Za pośrednictwem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do budżetów gmin, powiatów i miast w całej Polsce, trafiło blisko 13,2 mld zł na inwestycje bliskie ludziom.

Pomagamy gminom i powiatom, aby wyrównać poziom życia w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził inwestycje, które są finansowane ze środków rządowych – budowę szatni sportowej w Pszczewie oraz szkołę podstawową w Sulęcinie, w której została przeprowadzona termomodernizacja.

„Stawiamy na zrównoważony rozwój gospodarczy. Cieszę się, że doprowadził on do najniższego w historii III RP poziomu bezrobocia, do największej liczby miejsc pracy” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. „Cieszę się także z tego, że rozwój w Polsce jest coraz bardziej sprawiedliwy, solidarny i zrównoważony” – dodał.

Jak wyjaśnił premier, rząd dofinansowuje wiele inwestycji, które realizowane są w całej Polsce. „To nowe drogi, szpitale, modernizacje i termomodernizacje szkół, nowe remizy, instytucje kultury, boiska, zaplecza sportowe, przejścia dla pieszych czy ronda” – wyjaśnił.

Rząd wspiera rozwój Polski lokalnej

Chcemy wyrównywać szanse rozwojowe wszystkich mieszkańców Polski. Dlatego staramy się pomagać gminom i powiatom, aby mogły realizować inwestycje, które są potrzebne lokalnym społecznościom. W ten sposób łączymy z sobą wszystkie regiony Polski, nie dzieląc kraju na część lepszą i gorszą, bogatszą i biedniejszą.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – to środki na przebudowę lokalnych dróg, doposażenie szpitali, budowę żłobków czy bibliotek.

W ramach programu do budżetów gmin, powiatów i miast w całej Polsce trafiło blisko 13,2 mld zł na inwestycje bliskie ludziom.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych, które realizowane są przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Dotychczas odbyło się 5 edycji programu, na które łącznie przeznaczyliśmy 63,4 mld zł.

Maksymalne dofinansowanie wynosi hacer 98 proc.

Dzięki programowi, wspieramy zrównoważony rozwój Polski. To nowe drogi, obiekty sportowe, wyremontowane szkoły, odnowione parki czy inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Wsparcie dla gmin popegieerowskich – w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wspieramy także gminy i powiaty popegeerowskie.

Pozytywną rekomendację do otrzymania środków otrzymało 1885 wniosków na łączną kwotę ponad 4 mld zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – to bezpieczne, nowoczesne drogi i infrastruktura drogowa.

Desde 2019 r. zrealizowaliśmy inwestycje o długości ponad 18 tys. km na łączną sumę prawie 13 mld zł. W 2023 r. kwota ta sięgnie 15,3 mld zł.

Samorządy otrzymały środki, dzięki którym możliwa była realizacja ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych.

Mapa inwestycji – uruchomiliśmy interaktywną mapę inwestycji, na której każdy może sprawdzić, jakie inwestycje zostały sfinansowane ze środków publicznych w jego gminie – mapainwestycji.gov.pl.

Przedmiotem inwestycji była kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły, którą rząd dofinansował kwotą 1 mln zł. Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz ścian podziemia. Chodziło także o wymianę stolarki otworowej i instalacji c.o. oraz modernizację instalacji oświetleniowej.

Szatnia sportowa con Pszczewie

Po rozbiórce starego budynku powstała nowa szatnia o powierzchni użytkowej ponad 120 m2, z instalacją fotowoltaiczną. Teren przy budynku został utwardzony i wyłożony kostką brukową.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 750 tys. EUR Wartość projektu to ok. 890 años. EUR

