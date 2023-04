Олимпиада по физхимии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Департамент молекулярной и биологической физики МФТИ объявляет о проведении первой Открытой студенческой олимпиады по физической химии, которая состоится 23 апреля (воскресенье) 2023 года с 10:00 до 14:00 в аудитории 110 КПМ.

Олимпиада пройдет в очном формате в один тур. Будет предложено 10 задач на различные темы (химическая термодинамика, электрохимия, коллоидная химия, химическая кинетика). Задачи рассчитаны на студентов всех курсов, каждый сможет найти для себя подходящие темы. Демонстрационный вариант олимпиады можно посмотреть по ссылке.

Итоги Олимпиады подводятся отдельно по первому, второму и остальным курсам. На решение задач отводится 4 астрономических часа. На Олимпиаде разрешается пользоваться принесенной с собой литературой, конспектами и вычислительными средствами. Бумагу, письменные принадлежности и калькуляторы участники Олимпиады приносят с собой.

Студентов 2-го курса ФБМФ МФТИ – победителей Олимпиады департамент МБФ освобождает от сдачи устного экзамена по физической химии, а призеров – от сдачи домашнего задания и контрольной работы.

Ссылка для регистрации на Олимпиаду.

Студентам МФТИ регистрация желательна, но не обязательна. Участие принимается по факту прихода. Важно! Для студентов других вузов регистрация обязательна и заканчивается 20 апреля в 12:00. Для прохода на территорию МФТИ таким студентам необходимо иметь с собой паспорт РФ.

При необходимости связаться с организаторами можно по адресу: trankov@phystech.edu

