Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Очередная олимпиада по теоретической физике состоится в воскресенье 23 апреля 2023 г. с 10:00 до 14:00 в очном формате в аудитории 115 КПМ (Корпус прикладной математики МФТИ).

Хорошие результаты олимпиады могут быть зачтены в качестве индивидуального достижения при поступлении в магистратуру МФТИ. При поступлении в магистратуру ЛФИ диплом победителя олимпиады может быть засчитан вместо вступительного экзамена в магистратуру.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Подробности можно найти на странице олимпиады.

