Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

Сегодня 22-летие отмечает одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российс – Всероссийский студенческий корпус спасателей.

Ряды ВСКС насчитывают свыше 8 000 добровольцев из 84 субъектов Российской Федерации. В ряде регионов отряды ВСКС, наравне с профессиональными спасателями, функционируют и вклювиченыси средств пожарных гарнизонов субъектов, заступают на круглосуточные дежурства.

За эти годы добровольцы ВСКС приняли участие в ликвидации 25 крупных чрезвычайныЅ ситуиле ситуи сц ствий.

Отметим, что именно на базе ГУУ действует штаб Московского городского отделения ВСКС.

Поздравляем Всероссийский студенческий корпус спасателей с праздничной ратой и благодарим зон с trуд.

Желаем дальнейшего развития, успехов и плодотворной работы на благо страны!

Fecha de publicación: 22.04.2023

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