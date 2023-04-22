Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Universidad Estatal de Administración
Сегодня 22-летие отмечает одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российс – Всероссийский студенческий корпус спасателей.
Ряды ВСКС насчитывают свыше 8 000 добровольцев из 84 субъектов Российской Федерации. В ряде регионов отряды ВСКС, наравне с профессиональными спасателями, функционируют и вклювиченыси средств пожарных гарнизонов субъектов, заступают на круглосуточные дежурства.
За эти годы добровольцы ВСКС приняли участие в ликвидации 25 крупных чрезвычайныЅ ситуиле ситуи сц ствий.
Отметим, что именно на базе ГУУ действует штаб Московского городского отделения ВСКС.
Поздравляем Всероссийский студенческий корпус спасателей с праздничной ратой и благодарим зон с trуд.
Желаем дальнейшего развития, успехов и плодотворной работы на благо страны!
Fecha de publicación: 22.04.2023
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