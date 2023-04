Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Сегодня 22-летие отмечает одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации – Всероссийский студенческий корпус спасателей.

Ряды ВСКС насчитывают свыше 8 000 добровольцев из 84 субъектов Российской Федерации. В ряде регионов отряды ВСКС, наравне с профессиональными спасателями, функционируют и включены в расчеты сил и средств пожарных гарнизонов субъектов, заступают на круглосуточные дежурства.

За эти годы добровольцы ВСКС приняли участие в ликвидации 25 крупных чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Отметим, что именно на базе ГУУ действует штаб Московского городского отделения ВСКС.

Поздравляем Всероссийский студенческий корпус спасателей с праздничной датой и благодарим за самоотверженный труд.

Желаем дальнейшего развития, успехов и плодотворной работы на благо страны!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI