Поздравляем Всероссийский студенческий корпус спасателей с Днем рождения!

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Сегодня 22-летие отмечает одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской Федерации – Всероссийский студенческий корпус спасателей.
Ряды ВСКС насчитывают свыше 8 000 добровольцев из 84 субъектов Российской Федерации. В ряде регионов отряды ВСКС, наравне с профессиональными спасателями, функционируют и включены в расчеты сил и средств пожарных гарнизонов субъектов, заступают на круглосуточные дежурства.
За эти годы добровольцы ВСКС приняли участие в ликвидации 25 крупных чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Отметим, что именно на базе ГУУ действует штаб Московского городского отделения ВСКС.
Поздравляем Всероссийский студенческий корпус спасателей с праздничной датой и благодарим за самоотверженный труд.
Желаем дальнейшего развития, успехов и плодотворной работы на благо страны!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 22.04.2023
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