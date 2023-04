Богатство культур в НГУ, или Интернациональный Арбат 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – С 21 по 29 апреля в Новосибирском государственном университете проходит ежегодный международный молодежный студенческий форум «Интернеделя 2023». Сегодня, 22 апреля, иностранные студенты НГУ вместе с языковыми центрами организовали настоящий праздник культур: представили национальные костюмы, еду и игры друг другу на Интернациональном Арбате Springternational. Всего на мероприятии был представлены культуры 22 стран: Австрии, Бангладеша, Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Казахстана, Каракалпакстана, Китая, Конго, Кыргызстана, Монголии, Нигерии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Шри-Ланки и Южной Кореи.

Следующим в рамках Интернедели 2023 станет ГеоКвиз, который состоится 23 апреля в 15:00 в СТЦ (ул. Пирогова, 6). О других мероприятиях интернационального праздника можно узнать в анонсе. И, конечно, 29 апреля ждем всех на рок-концерте «Маевка»!

