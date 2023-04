Cтартует Кубок ЛФИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 апреля стартует четвертый сезон Кубка ЛФИ. Кубок ЛФИ — это самая атмосферная и любимая многими олимпиада по физике для школьников 9 — 11 классов.

Кубок ЛФИ проходит в 4 тура. Формат Кубка: одна неделя — одна задача. От того, насколько быстро школьники пришлют решения, не дожидаясь подсказок, которые поступают в течение недели, зависят их баллы. Победители определяются в итоговом рейтинге участников.

Составляют задания и проводят проверку решений члены жюри финала Всероссийской олимпиады школьников по физике и их коллеги — преподаватели кафедр МФТИ и научные сотрудники.

Кубок ЛФИ — не просто олимпиада. Это настоящая вселенная, наполненная персонажами и событиями. Месяц, проведенный во вселенной Кубка, поможет закрепить и усилить свои знания, а также познакомит с теми, кто искренне любит физику, и позволит найти новых друзей, а может быть, и будущих коллег.

Начало — 12:00 22 апреля. Регистрация — на сайте Кубка ЛФИ: https://lpr-olimp.ru.

Партнером Кубка ЛФИ выступает компания Highland Gold, добывающая драгоценные и цветные металлы на Дальнем Востоке России.

Почитать о Кубке ЛФИ, его правилах и задачах, персонажах и атмосфере можно в журнале «За науку».

