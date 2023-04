21.04.2023 Zmiany con systemie ENVIADO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

21 kwietnia 2023 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT).

Systemem SENT został objęty przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r.* systemem SENT został objęty przewóz towarów, które są produktami rolnymi, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich czzaęząrociach czzaęząrociach czzaęząrociach dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013** ):

zboża, część I, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg – kod w rejestrze ENVIADO 000101

jaja, część XIX, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt. – kod w rejestrze ENVIADO 000102

mięso drobiowe, część XX, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg – kod w rejestrze ENVIADO 000103

producto pszczele, część XXII, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg – kod w rejestrze ENVIADO 000104

Obowiązek zgłaszania do rejestru ENVIADO dotyczy:

wewnątrzwspólnotowych nabyć ww. hacia adelante,

przewozów towarów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

Z obowiązku zgłaszania do rejestru SENT zwolnione są przewozy towarów, które realizowane są na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT)***, tzn. rozpoczynające się na terytorium Polski.

