Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Dos e-PIT para najprostszy sposób na rozliczenie podatku za 2022 rok. Podatnicy złożyli już ponad 6 mln deklaracji za pomocą tej usługi.

Rozliczający się podatnicy mogą skorzystać ze wsparcia Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Infolinia KIS będzie czynna również w sobotę 22 kwietnia br.

Twój e-PIT to prosty i wygodny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację.

W przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też część ulg, z których mogą skorzystać podatnicy, m. en. ulgę na dzieci. W usłudze Twój e-PIT podatnik znajdzie również wykazane przez płatników w informacjach PIT-11 zwolnienia i odliczenia z tytułu ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących skłonkie seniorów a owskie na rzecz związków zawodowych. Pozostałe ulgi można samemu wskazać podczas rozliczenia w systemie.

Udostępnione zeznanie uwzględnia też nr KRS dla przekazania 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, której podatnik przekazał 1% podatku w zeszłorocznym rozliczeniu PIT.

Dos e-PIT tylko w e-Urzędzie Skarbowym

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

Dodatkowo do samej usługi można się zalogować także danymi podatkowymi.

Wsparcie Krajowej Informacji Skarbowej

Wsparcie dla rozliczających się podatników zapewnia Krajowa Informacja Skarbowa (KIS). Uruchomiliśmy specjalną infolinię, gdzie nasi eksperci udzielają informacji. Pracownicy infolinii KIS będą udzielać informacji dotyczących zeznań rocznych i usługi Twój e-PIT również w najbliższą sobotę 22 kwietnia w godz. od 8 hacer 13.

Informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2022 r., podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl.

OSI MIL