21.04.2023 Program Finansoaktywni – zgłoszenia do programu i do konkursu tylko do 8 maja

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Mamy już ponad 900 zgłoszeń w VIII edycji Programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni”.

Tylko do 8 maja można jeszcze dołączyć do programu, zamówić bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych, przeprowadzić lekcje o budżecie, przygotować pracę konkursową i wygrać atrakcyjne nagrody.

Dziesięć zwycięskich zespołów weźmie udział w uroczystym finale, który odbędzie się w Warszawie w Ministerstwie Finansów.

Tegoroczna edycja programu „Finansoaktywni” odbywa się pod hasłem „Budżet. ¡Plan do działania!”. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z budżetem i korzyściami planowania wydatków. Uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej już od listopada na lekcjach uczą się o budżecie i oszczędnościach, poznają strukturę budżetu domowego oraz znaczenie i efekty jego planowania. Zgłębiają także w praktyce zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego i dowiadują się jak dzięki niemu mogą wspierać swoją lokalną społeczność.

Jeszcze tylko do 8 maja nauczyciele szkół podstawowych mogą zgłaszać się do programu. Wystarczy, że wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.finansoaktywni.pl. Następnie na wskazany adres e-mail otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej. Po przeprowadzaniu lekcji o budżecie, uczniowie w max. 3-osobowych zespołach mogą wziąć udział w konkursie i przygotować projekt inwestycji realizowanej z budżetu obywatelskiego. Zadaniem młodzieży jest także opracowanie planu promocji swojego projektu w formie plakatu i artykułu do gazetki szkolnej. Autorzy 10 najlepszych prac otrzymają fantastyczne nagrody – dla uczniów przygotowano głośniki bezprzewodowe i smart bandy, na nauczycieli czekają czytniki e-booków. Wręczenie nagród nastąpi 15 czerwca podczas uroczystego finalu w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Finansów. Aby zgłosić pracę konkursową wystarczy do 8 maja wypełnić formularz konkursowy, dostępny na stronie programu.

Więcej informacji na www.finansoaktywni.pl. Najnowsze aktualności o programie i konkursie dostępne są także na Facebooku: facebook.com/Finansoaktywni/

Dodatkowych informacji o Programie udzielą:

Marta Szczepańska – Ministerstwo Finansów, correo electrónico: marta.szczepanska@mf.gov.pl, tel. + 48 22 694-46-61;

Magdalena Sawa – Ministerstwo Finansów, correo electrónico: magdalena.sawa@mf.gov.pl, tel. + 48 22 694-45-59;

Emilia Potocka – correo electrónico: kontakt@finansoaktywni.pl, tel. com.: +48 664-904-600.

OSI MIL