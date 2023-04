Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Programy rządowe dla samorządów

Ostatnie lata to walka z pandemią COVID-19. Teraz mierzymy się ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę – inflacją i kryzysem energetycznym. W tych trudnych czasach nie zostawiamy samorządów samych sobie. Wspieramy finansowo małe i duże gminy w całej Polsce. Dzięki dodatkowym rządowym funduszom włodarze miast i miasteczek mogą realizować inwestycje w swoim regionie.

Najważniejsze programy rządowe wspierające samorządy:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki dla gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi. Wsparcie pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na ten cel przeznaczyliśmy 13,2 mld zł.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty, miasta, województwa i ich związki w całym kraju. Dotychczas odbyło się pięć edycji, w ramach których dofinansowanie otrzymały m.in. miejsca, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). Dwie ostatnie edycje były przeznaczone na rozwój stref przemysłowych oraz polskich uzdrowisk. Łącznie na program przeznaczyliśmy już 63,4 mld zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to środki na rozwój infrastruktury drogowej. Desde 2019 r. zrealizowaliśmy inwestycje o długości ponad 18 tys. kilometros na łączną sumę blisko 13 mld zł.

„Chcę zagwarantować samorządom kontynuację i rozbudowę tych wielkich programów samorządowych, które zaczęliśmy” – primer ministro político Mateusz Morawiecki.

Inne programy, dzięki którym zyskują lokalne społeczności to:

Fundusz Dróg Samorządowych;

Maluch+;

Mayor+.

Poprawa warunków życia lokalnych społeczności

Środki przekazywane samorządom na nowe inwestycje to przede wszystkim większy komfort życia dla mieszkańców. Hasta ahora, bezpieczne drogi, ścieżki rowerowe czy przejścia dla pieszych. Dzieci mogą aktywnie spędzić czas na nowo wybudowanych boiskach sportowych. Rodzice mają możliwość zapisać dziecko do wyremontowanego żłobka.

Realizacja inwestycji w regionach to również nowe miejsca pracy, rozwój gospodarczy naszych samorządów i lokalnych firm.

„Moim wielkim marzeniem i wielkim pragnieniem jest to, aby dać szansę rozwojowe wszystkim tym ludziom, którzy urodzili się w mniejszych ośrodkach do życia tam, jeżeli tylko tak sobie zamarzyli” – podkreśliłąz szeduf.

Dodatkowe wsparcie na rozwój lokalny

Inflacja, z którą zmagają się kraje na całym świecie, spowodowana rosyjską agresją na Ukrainę, wpływa również na budżety gmin, miast i miasteczek. Nie zapominamy o wsparciu samorządów, dlatego w 2022 r. przekazaliśmy dodatkowe środki w wysokości 13,7 mld zł. Para pieniądze, które JST mogły wydać na bieżące potrzeby, zakup źródeł energii, ciepła i inwestycje, które poprawią efektywność energetyczną w danym regionie. A szansa na kolejne projekty w regionie i lokalny rozwój.

W ustawie budżetowej na 2023 r. zaplanowaliśmy wzrost subwencji ogólnej dla samorządów.

Wynosi ona ponad 85 mld zł.

W porównaniu do 2022 r. broma a wzrost o 18,2%.

„Dzisiaj podatek PIT, który płacą przedsiębiorcy trafia do budżetu państwa. Postaramy się przepracować ten temat z Ministerstwem Finansów w taki sposób, aby zapewnić samorządom nowe dodatkowe źródło dochodów” – zapowiedział Prezes Rady Ministrów.

Pamiętamy również o lokalnych potrzebach i bezpieczeństwie mieszkańców. W 2023 r. wyposażymy jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych w 675 nowych wozów strażackich. Na ten cel przekażemy ponad 300 milionów złotych.

