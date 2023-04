21.04.2023 KPRM Polscy rolnicy mogą liczyć na wsparcie rządu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Dopłata do paliwa dla rolników

Podniesiemy kwotę zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego ze 1,20 zł do poziomu 1,46 zł. Dodatkowo, po akceptacji Komisji Europejskiej, podwyższymy dopłatę do 2 zł za litr do paliwa zakupionego od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. Oznacza a wzrost o 100 proc. w stosunku do 2022 r., kiedy kwota zwrotu wynosiła 1 zł.

– Para będzie wielka ulga. Rolnicy doskonale o tym wiedzą – primer ministro powiedział Mateusz Morawiecki.

Pomoc dla producentów pszenicy i dopłaty do nawozów

Uruchomimy pomoc dla rolników, którzy potrzebują wsparcia w związku z zakłóceniami rynku, spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Pomoc otrzymają ci, którzy sprzedali pszenicę w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r., a ich gospodarstwo nie przekracza 300 ha. Wsparcie dla producentów pszenicy wyniesie 1400 zł do tony.

Dopłaty będą przeznaczone także dla producentów rolnych, którzy posiadają gospodarstwo do 300 ha i zakupili w terminie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r nawozy minerale (inne niż wapno nawozowe oraz wapno nawozowe zawierające magnez).

– Rolnicy już niedługo zaczynają najintensywniejsze prace polowe – pierwsze sianokosy, potem żniwa – będą mogli wyjechać w pole spokojniejsi. Nigdy nie zostawimy rolników, nigdy nie zostawimy polskiej wsi samej sobie – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Dodatkowe środki dla producentów zbóż i nasion oleistych

Przeznaczymy dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Pomoc będzie przyznawana dla gospodarstw o ​​powierzchni do 300 ha użytków rolnych.

Stawki pomocy zostaną zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie Unii Europejskiej.

Wsparcie będzie organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

Ukraińskie zboże nie zostanie w Polsce

Wprowadziliśmy kontrolowany tranzyt zboża korytarzami solidarnościowymi za granicę naszego kraju oraz do portów. Transport ma zakładane elektroniczne plomby z GPS i transportowany jest bez rozładunku przez terytorium Polski do portów lub poza granice naszego kraju. Transporte tranzytowy kontrolowany jest przez służbę celno-skarbową.

