Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wizyta Ministra Zbigniewa Raua w Chorwacji20.04.2023

W dniach 19 – 20 kwietnia ministro Rau przebywał z wizytą w Chorwacji. Najważniejszymi tematami rozmów podczas spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji Gordanem Grlićem Radmanem były rosyjska agresja na Ukrainę, bezpieczeństwo energetyczne, Trójmorze i proces rozszerzenia UE.

Obaj ministrowie podkreślili znaczenie solidarności i wsparcia dla ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej. Zarówno Zagrzeb jak i Warszawa należą do grupy partnerów, które od samego początku opowiadają się za twardym stanowiskiem wobec Rosji, w tym szerokiego zastosowania sankcji, które mają doprowadzić Kreml do rezygnacji ze swoich celów wojskony-políkw Wschodniej. Podczas rozmów poruszone zostały także kwestie dotyczące współpracy w wymiarze wojskowym, zarówno w odniesieniu do wsparcia militarnego dla Ukrainy jak i współpracy w ramach NATO na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Europie.

Ministrowie omówili również aktualną sytuację w regionie Bałkanów Zachodnich, które mierzą się z negatywnymi konsekwencjami wojny na Ukrainie, zarówno w wymiarze gospodarczym (wzrost cen), energetycznym jak i rosnąformacskiej dej rosy. Polska i Chorwacją pozostają zgodne, że integracja europejska państw regionu to jedyna droga do zapewnienia bezpieczeństwa, dobrobytu i stabilności w tej części kontynentu. Ministrowie zapowiedzieli także kontynuację wsparcia europejskich i euroatlantyckich aspiracji krajów Bałkanów Zachodnich, wyrażając przy tym gotowość do dalszego dzielenia się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi w okresiejnymedakcesy.

Minier Rau odniósł się także do polsko-chorwackiej współpracy w formatach regionalnych. Zwrócił uwagę, że, dzięki wspólnemu zaangażowaniu Polski i Chorwacji, inicjatywa Trójmorza stała się wiodącą formą współpracy w naszym regionie i sygnałem jak, poprzez wymiar środkowoą-europejski, naleŇy UEsiląbundowa. Dzięki zrozumieniu zagrożeń ze strony Rosji, promowana w ramach inicjatywy budowa terminali LNG w Świnoujściu i na wyspie Krk znacząco wzmocniła odporności naszych krajów i tej część Europy na szantaż surowcowy ze strony Mosk.

W ubiegłym roku Polska i Chorwacja obchodziły 30. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Na przestrzeni ostatnich lat wielopłaszczyznowa współpraca dwustronna systematycznie wzrasta, czego dowodem jest rozwój relacji gospodarczych, które od 2004 r. wzrosły ponad sześciokrotnie, zbliżając się w 2022 r. hacer poziomu 2 mld EUR. Chorwacja pozostaje też jedną z najchętniej wybieranych destynacji turystycznych przez polskich turystów.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

fot. S.Indra/MSZ

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL