Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Музее космонавтики до 3 сентября проходит интерактивная выставка «Модель для сборки». Она посвящена фондовой коллекции, которую посетители обычно не видят. В экспозиции собраны самые интересные предметы, попавшие в музей за последние шесть лет: подлинные образцы космической техники, уникальные макеты, инструменты специального внеземного назначения, документы и фотографии. Экспонаты объединены концепцией, на которую музей вдохновил известный писатель ХХ века.

«Название выставки отсылает к антироману “62. Модель для сборки” аргентинского писателя Хулио Кортасара. Нас вдохновил авторский прием: части произведения можно читать в любом порядке — таким образом каждый читатель получает свой роман. Точно так же каждый наш посетитель может выбрать свою историю космонавтики, свой сюжет в зависимости от возраста, интересов, профессии», — говорит главный хранитель Музея космонавтики Олеся Семенова.

Выставка приглашает к диалогу. Посетители могут составить собственный маршрут и зафиксировать его на интерактивной карте.

Предмет номер один и матрица музейного собрания

Начинается выставка с экспоната, который был записан в собрании под номером один в 1967 году, когда музей начал работу. Это авторская копия бюста Константина Циолковского работы Иосифа Архипова. Предмет уникален тем, что вылеплен с натуры еще при жизни ученого, в 1927-м. Скульптура была элементом оформления Первой мировой выставки межпланетных аппаратов и механизмов, приуроченной к 70-летнему юбилею Циолковского.

Центральная композиция — стена в виде матрицы, символизирующая хранилище музея. Некоторые ячейки не заполнены, ведь формирование музейного фонда еще не закончено.

Первая ячейка посвящена изобретателю Фридриху Цандеру. В ней представлены его фотоаппарат, книги, семейная переписка и записки, переданные ему на научно-популярных лекциях, которые он читал в 1920-е годы. Слушатели спрашивали ученого, есть ли жизнь на Марсе и какой скорости достигает ракета.

В следующей ячейке — вещи Сергея Королева, посвященные ему стихи, а также официальные документы, например справка о средствах на счетах конструктора, выданная его матери после смерти ученого. «У Королева на сберкнижке было 18 рублей 27 копеек. Иногда документ расскажет о характере своего владельца больше, чем целая книга», — отмечает Олеся Семенова.

Мы видим и вещи Владимира Комарова — космонавта номер семь, ставшего первым командиром экипажа космического корабля и погибшего в 1967 году в конце своего второго полета. Соболезнования семье приходили со всей страны.

Хотя каждый формирует маршрут сам, наиболее важные экспонаты пропустить нельзя, их расположили на четырех специальных столах. Один из таких экспонатов — инсталляция «Роль двигателя в науке», посвященная многофункциональному лабораторному модулю «Наука». Ученые задумали этот модуль для стыковки с Международной космической станцией (МКС) и проведения исследований в космосе почти 30 лет назад, но запустить его удалось лишь в 2021 году.

Также среди уникальных экспонатов — антенна сопровождения системы «Лира» для стыковки космических аппаратов и пушка конструктора Александра Нудельмана. Это единственное в истории снарядное оружие, которое использовали в космосе. В 1946 году Нудельман спроектировал авиационную пушку, снаряды которой могли попадать между лопастями крутящегося пропеллера. Позже было принято решение доработать орудие под космические цели, порох заменили на газ. В 1975-м пушку установили на космической станции для защиты спутников.

Барминград и роль женщины в космосе

40 лет назад успешно завершились миссии «Венера-13» и «Венера-14». Образцы грунта удалось собрать с помощью венерианского грунтозаборного устройства. Внутри прибора встроена аналитическая аппаратура, которая сразу же проводила анализ и отправляла информацию по радиоканалу на Землю.

На одном из столов можно увидеть удивительные варианты лунной базы для космонавтов, предложенные в 1960-е. Ее называли Барминградом — по фамилии главного конструктора Владимира Бармина.

«Перед конструктором стояла задача обеспечить долговременное пребывание и эффективную работу людей на Луне. За основу взяли арктические станции — небольшие помещения круглой формы. Там располагались теплицы для выращивания растений. Предполагалось, что на Луне постоянно будут находиться 12 космонавтов. Но проект так и не осуществили», — рассказывает главный хранитель Музея космонавтики.

В 1960-е годы в конструкторское бюро Сергея Королева пришла Галина Балашова, космический архитектор. Она получила задание сделать пребывание космонавтов на орбите как можно более приближенным к жизни на Земле. О том, как могли бы выглядеть внутри космические корабли и спускаемые аппараты, рассказывают акварели и чертежи Балашовой. На них аппараты предстают комфортабельными: со встроенной мебелью, декором, книжными полками.

Галина Балашова изобрела отделку внутреннего интерьера спускаемого аппарата космического корабля «Союз». «Спускаемый аппарат представлял собой шар, внутри заполненный проводами. Надо было их прикрыть, но так, чтобы в случае необходимости они были доступны. Синтетический материал “Богатырь”, изобретенный в СССР, весил слишком много — девять килограммов. Тогда за дело взялась Балашова, которая, видимо, хорошо умела шить», — рассказывает главный хранитель музея.

Дизайнер сделала выкройку стен аппарата, учитывая, к каким местам нужно обеспечить доступ. Так появились фрагменты из легкого прочного материала, похожие на фартук с разрезами. Крепились они при помощи завязок и липучек.

Еще один интересный экспонат — фрагмент обшивки ракеты «Союз-У», сконструированной на базе ракеты Р-7А, знаменитой «семерки» Сергея Королева. Ракета «Союз-У» в последний раз отправилась в космос в 2017 году. Последний запуск совпал со 110-летием со дня рождения конструктора, портрет которого нанесли на обтекатель. Рядом представлен фрагмент обтекателя именной ракеты с портретом Юрия Гагарина. Именно она доставила на МКС экипаж космического корабля «Союз МС-18» с российскими летчиками-космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, которые также приняли участие в съемках фильма Клима Шипенко «Вызов».

Юмористическая стенгазета и творения художников

Конструкторы космических аппаратов умели веселиться — это видно по рукописным стенгазетам, которые каждый год рисовал девятый отдел конструкторского бюро № 1 под руководством Сергея Королева. Вышло девять выпусков, в музей их передал редактор — ведущий конструктор Владимир Бугров, принимавший участие в их создании.

Елка на большом ватмане символизирует космический корабль, избушка — лунный, а плот под парусом — постройку лунного комплекса на обломках марсианского после закрытия последнего.

«Конструкторское бюро было секретным предприятием — сотрудники из соседних кабинетов не знали, кто над чем работает. Поэтому появилась традиция к каждому Новому году выпускать стенгазету, где в зашифрованной форме рассказывалось о том, что произошло за год. Каждый персонаж — реально существовавший человек с портретным сходством. Газеты выходили до 1974 года. В планах музея — сделать отдельную посвященную им выставку», — рассказывает Олеся Семенова.

Четвертый стол в экспозиции окружают стулья — можно присесть и полистать альбомы. В одном из них фотографии вышеупомянутой выставки 1927 года, а в остальных собраны вырезки из газет и журналов, связанные с освоением космоса. Такие альбомы граждане СССР начали активно создавать после первых космических полетов.

Можно полистать и интерактивный альбом, который завещал музею проектировщик космических летательных аппаратов Лидия Солдатова. Она всю жизнь собирала материалы, посвященные Сергею Королеву и Юрию Гагарину. «Мы отсканировали альбомы и загрузили в интерактивный планшет», — объясняет главный хранитель музея.

Кроме технических объектов представлены на выставке и художественные произведения — например, скульптура Андрея Волкова «Ракетомобилист Вселенной», посвященная Константину Циолковскому. Пришельцев вырезал из дерева художник Вячеслав Почечуев — автор машины времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». А загадочную картину «Сфинкс» создал Виктор Черноволенко, член группы художников-космистов «Амаравелла».

Финальная инсталляция посвящена музейному хранению. В выдвижных ящиках представлены подлинные предметы из коллекции, а рядом размещены фотографии хранителей музея.

В конце экспозиции есть интерактивная карта, где посетители могут с помощью нитки обозначить свой маршрут и экспонаты, которые особенно понравились. Таким образом, каждый участник проложит на карте личный путь и поделится опытом прочтения выставки, а к ее закрытию карта откроет музею самый популярный маршрут.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI