Техпаспорта, поэтажные планы, экспликации: какие документы чаще всего заказывают в МосгорБТИ

В январе — марте 2023 года жители столицы заказали в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) около 20 тысяч документов. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Самыми востребованными документами остаются поэтажный план и экспликация. За три месяца их запрашивали более девяти тысяч раз, 2,7 тысячи заявителей обращались за техническим паспортом объекта. Эти документы используются для согласования перепланировок, оформления колористического паспорта, получения лицензий на некоторые виды деятельности, для проектирования и в других ситуациях», — рассказал Максим Гаман.

Среди услуг МосгорБТИ безусловный лидер по количеству запросов — техническая инвентаризация. На нее приходится около 80 процентов всех заявок. Кроме того, много заказов по предоставлению копий документов из архива учреждения, подготовке технических и межевых планов в рамках кадастровых работ, разработке проектов перепланировок и технических заключений.

Характеристики квартиры, нежилого помещения, здания, строения, сооружения или домовладения содержатся в документах технического учета. Их изготавливают по итогам технической инвентаризации. Одновременно с первичным обследованием специалисты МосгорБТИ ставят объект на технический учет. В дальнейшем инвентаризация проводится при изменении характеристик, например при перепланировке.

В МосгорБТИ можно заказать и множество других услуг. Специалисты помогают горожанам выполнить кадастровые работы и внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости, подобрать и приобрести объект недвижимости, принять жилье у застройщика, проконтролировать ход ремонта, создать дизайн-проект квартиры или нежилого помещения.

«Чаще всего к нам обращаются физические лица, за три месяца они оформили более 12,3 тысячи заказов. Чуть более двух тысяч обращений поступило от столичных компаний и учреждений. Около тысячи раз жители Москвы воспользовались опцией ускоренного изготовления документации», — отметил генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Александр Кинев.

