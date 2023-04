«СтуДос» – лауреат конкурса «Весна 45 года»

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 апреля 2023 года завершился ХVI Молодежный патриотический конкурс «Весна 45 года».

Коллектив «СтуДос» из ГУУ стал лауреатом конкурса в двух номинациях. За патриотическую танцевальную композицию «Многоголосье» и за песню «Конь».

Организаторами конкурса являются Региональная общественная организация поддержки интеллигенции и предпринимательства «Планета – Золотой Клуб», Государственный университет управления, Российский университет дружбы народов и другие вузы.

В конкурсе участвовало 40 организаций, в том числе 28 университетов, 8 специализированных средних учебных заведений, 5 общественных организаций и самостоятельных коллективов. Было подано 205 заявок в четырех номинациях. Всего в нём приняли участие 831 человек. Наиболее массовыми были песенная номинация – 429 человек – и танцевальная – 263 человека.

«Планета – Золотой Клуб» за помощь в организации конкурса выразила благодарность руководству структурных подразделений ГУУ, студентам, принимавшим участие в конкурсной программе и её организации, а также творческим руководителям из нашего университета.

Итоги Конкурса и протоколы жюри опубликованы на сайте http://gwc-planet.ru/2023-1

