Столичный производитель реагентов для лабораторной диагностики расширит ассортимент

Московское предприятие в 2023 году планирует зарегистрировать около 20 новых наборов реагентов собственной разработки для лабораторной диагностики. Это позволит расширить ассортимент компании вдвое.

«Медицина — одна из важнейших областей для работы в сфере импортозамещения. Столичные производители сегодня активно работают над созданием новых собственных технологий, чтобы обеспечить стабильные поставки необходимых населению лекарств и изделий медицинского назначения. Не менее важной остается работа в области лабораторной диагностики. Один из столичных производителей выпускает уже около 20 видов наборов реагентов и в 2023 году планирует подать на регистрацию еще столько же», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Производитель готовит к регистрации комплексные тест-панели для диагностики ОРВИ, кишечных бактерий и ряда других заболеваний, а также уже ожидает решения по некоторым из них.

«Предприятие также разработало комплексное решение для автоматизации ПЦР-лабораторий. Роботизированная станция позволяет проводить подготовку образцов перед исследованием и полностью исключить ручной труд в лабораторных процессах. Компания разрабатывает и наборы реагентов, совместимые со средствами автоматизации», — отметил генеральный директор компании Андрей Ходяков.

Материалы отечественного производства составляют до 90 процентов компонентов роботизированной станции. Разработка позволит заместить на отечественном рынке зарубежные аналоги.

Компания «Амплитек» — резидент столичной биомедицинской площадки «Мосмедпарк», управляемой технопарком «Строгино». На ее территории находятся медицинские и фармацевтические производства, а также испытательные лаборатории и центры клинических исследований.

Сервисная платформа «Мосмедлаб», одно из решений площадки, помогает медицинским производителям пройти все необходимые процедуры для регистрации медицинской разработки: токсикологические, клинические и доклинические исследования, физико-технические испытания, а также подготовить документы.

Сегодня более 200 предприятий Москвы занято производством изделий медицинского назначения и лекарств. Город поддерживает эту отрасль: компаниям доступно более 20 системных инструментов, а также ряд антикризисных механизмов. Столичные производители лекарств и медицинских изделий активно обращаются за получением субсидий и льготных кредитов. Кроме этого, многим из них предоставляются налоговые льготы благодаря статусам, например промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны.

