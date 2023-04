Стипендия для магистрантов магистерских программ, поддерживаемых Газпром нефть

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Для студентов НГУ, обучающихся на платной основе на магистерских образовательных программах, поддерживаемых ПАО Газпромнефть, утверждена специальная стипендия.

Студентам магистратур, обучающихся по направлениям “Моделирование нефтегазовых систем”, “Нефтяной инжиниринг и математическое моделирование”, “IT-геофизика”, ведущих научно-исследовательскую работу и обучающихся на платной основе приглашаем присылать заявки на адрес GPN@NSU.RU. Заявки принимаются до 24 апреля 2023г.

В заявке указать номер группы, ФИО

Среднего балла за обучение в бакалавриате; Среднего балла за первый семестр обучения в магистратуре; Отзыва научного руководителя; Индивидуальных достижений (участие в конференциях, публикациях, дополнительных образовательных курсах, описание научной деятельности и т.д.).

