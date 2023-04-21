Стипендия для магистрантов магистерских программ, поддерживаемых Газпром нефть

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Для студентов НГУ, обучающихся на платной основе на магистерских образовательных программах, поддерживаемых ПАО Газпромнефть, утверждена специальная стипендия.
Студентам магистратур, обучающихся по направлениям “Моделирование нефтегазовых систем”, “Нефтяной инжиниринг и математическое моделирование”, “IT-геофизика”, ведущих научно-исследовательскую работу и обучающихся на платной основе приглашаем присылать заявки на адрес GPN@NSU.RU. Заявки принимаются до 24 апреля 2023г.
В заявке указать номер группы, ФИО
-
Среднего балла за обучение в бакалавриате;
-
Среднего балла за первый семестр обучения в магистратуре;
-
Отзыва научного руководителя;
-
Индивидуальных достижений (участие в конференциях, публикациях, дополнительных образовательных курсах, описание научной деятельности и т.д.).
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.