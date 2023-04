Россия упростит трансграничную торговлю со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство РФ в пятницу, 21 апреля, поддержало проект федерального закона о присоединении России к Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Наша страна активно развивает это направление», – сказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, напомнив, что о необходимости расширения возможности для граждан работать с документами в электронном виде, чтобы уменьшить бумажный оборот, неоднократно говорил Президент. «Налаживается такое взаимодействие между государствами – членами ЕАЭС», – добавил он.

«Ратификация соглашения – это подтверждение нашей готовности работать с другими участниками соглашения над развитием трансграничных обменов электронными торговыми документами, данными и их взаимным признанием, – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников. – Присоединившись к соглашению, мы сможем ускорить экспортно-импортные и транзитные операции с дружественными странами».

Напомним, рамочное соглашение вступило в силу в феврале 2021 года. Минэкономразвития участвовало в его разработке в рамках региональной экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

На данный момент соглашение действует для 11 стран. В их числе – Китай, Иран, Азербайджан и Таджикистан. В процессе присоединения к соглашению партнеры России по ЕАЭС и СНГ – Казахстан, Киргизия и Армения.

«Мы сможем участвовать в разработке правил по электронной торговле на этих рынках. В долгосрочной перспективе это поможет бизнесу в нашей стране снизить издержки при экспорте своей продукции за рубеж», – пояснил Максим Решетников.

Кроме того, совместная работа над реализацией соглашения, по его словам, позволит России сблизить подходы к организации систем «единого окна» с методиками других участников соглашения, позволив тем самым повысить совместимость между такими системами, а значит ускорить в перспективе обмен информацией между профильными ведомствами России и дружественных государств.

До завершения внутренних процедур Россия будет участвовать в рабочих органах соглашения в качестве наблюдателя.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI