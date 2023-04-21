Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (версия 9 от 21.04.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Порядок составления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленной в Приложении 1 к Указанию Банка России от 27.11.2017 №
Также пунктом 19 Приложения 2 к Указанию установлена Таблица группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах (далее — Таблица), которая также может использоваться профессиональными участниками рынка ценных бумаг при составлении отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленной в Приложении 1 к Указанию.
Вместе с тем, в случае возникновения несоответствия требований Порядка и Таблицы, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен руководствоваться требованиями Порядка.
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