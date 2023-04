Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Владимир Мироненко

«Ведём бои за Берлин. Город поделён на сектора, полки каждой дивизии штурмуют своё направление: идёт такая заваруха! Ранило в голову. Наспех перевязали и – снова в бой!» Так кандидат химических наук, начальник научно-исследовательского сектора ЛИСИ (СПбГАСУ), инженер-капитан второго ранга Владимир Мироненко (1926–2020) вспоминал взятие советскими войсками столицы нацистской Германии. Взрывы, перестрелки тогда не утихали, но вот однажды ночью, находясь в карауле, среди некоторого затишья боец услышал совсем иную стрельбу и понял: это наши солдаты салютуют в честь победы!

…Белоруссия, Гомельская область. 20 июня 1941 г. Володе Мироненко исполняется 15 лет. А через два дня – война! Республика в оккупации. В сентябре 1942-го юноша уходит в 129-й партизанский отряд, а 5 июля 1944-го, когда советские войска начинают освобождать Белоруссию, сам же он достигает призывного возраста, вступает в регулярную Красную Армию. Закончив краткосрочные курсы пулемётчиков в Козельске, новобранец в составе 526-го стрелкового полка 89-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта отправляется на передовую. Тогда этот полк вёл бои в Польше и, по воспоминаниям Владимира Фёдоровича, каждый красноармеец мечтал об одном: дойти до Берлина!

К окончанию войны Владимир Мироненко был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». Война окончилась, но боец Мироненко военную службу продолжил: его полк три месяца простоял в лагере под Берлином, а потом их отправили в Ереван, где была сформирована Таманская дивизия.

Военной службе он отдаст без малого три десятка лет. За это время фронтовик окончит Высшее военно-морское училище инженеров оружия в Ленинграде, возглавит здесь лабораторию, затем будет преподавать в Каспийском высшем военно-морском училище в Баку. А в 1970 г. вернётся в Ленинград и продолжит научно-преподавательскую деятельность в должности старшего научного сотрудника отраслевой лаборатории по разработке методов для очистки промышленных стоков в ЛИСИ. Через несколько лет автор более двадцати научных трудов возглавит научно-исследовательский сектор института и выведет его деятельность на высочайший уровень. В справке о награждении значком «За отличные успехи в работе» указывается, что Владимир Мироненко внёс большой личный вклад в формирование тематического плана научно-исследовательской работы института, реализацию «Целевой комплексной территориально-отраслевой программы развития народного хозяйства Ленинграда и Ленинградской области на основе автоматизации с широким использованием вычислительной техники на 1984–1985 гг. и до 1990 г.» (программа «Интенсификация-90»).

Руководство всегда ценило Владимира Мироненко как дисциплинированного, требовательного и политически грамотного офицера, квалифицированного научного работника, а он все свои силы и знания направлял на благо Родины.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI