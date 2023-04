Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

21 апреля в России в десятый раз отмечается День местного самоуправления. Праздник был установлен в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Выбор даты связан с подписанием Екатериной II «Грамоты на права и выгоды городам Российской Империи» в 1785 году.

Значительное количество выпускников Государственного университета управления работает в сфере местного самоуправления. Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Института государственного управления и права ГУУ Владимир Зотов почти 30 лет проработал в этой сфере и может многое рассказать об истории местного самоуправления и нашем университете.

Владимир Зотов: «Кафедра управления муниципального управления в прошлом году отметила 90-летие. В своё время она была создана для обучения управлению городами и районами, к ней же относилось направление городского хозяйства. Мы всегда готовили специалистов для муниципального самоуправления. Это близкие понятия. Только местное самоуправление – это депутаты, а муниципальное – это хозяйственники. Все города и посёлки, кроме трёх – Москва, Севастополь и Пермь – относятся к местному самоуправлению. На местах работают тысячи людей, которые находятся в непосредственном контакте с гражданами. В одной только Москве числится 146 внутригородских муниципальных образований, где выбираются муниципальные депутаты.

Наша кафедра всегда была «застрельщиком» местного самоуправления, мы проводили различные конкурсы и проекты, в том числе всероссийские. Выпускали сборники работ, журнал «Муниципальное управление». Кафедра участвовала в форумах и круглых столах, в том числе выездных. Мы глубоко интегрированы в систему построения местного самоуправления».

Государственный университет управления поздравляет всех своих выпускников, осуществляющих управление на местах. Желаем успехов в работе, решительности и отзывчивости при исполнении своих обязанностей. С праздником!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI