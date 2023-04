О предварительных торговых параметрах старта торгов обыкновенными акциями ПАО “ЦГРМ “Генетико”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

ПАО Московская Биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов акциями обыкновенными ПАО “ЦГРМ “Генетико” (торговый код GECO; ISIN RU000A105BN4) в режиме основных торгов Т+ (TQBR), которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:

Торговый код – GECO

ISIN – RU000A105BN4

Размер стандартного лота – 10 обыкновенных акций

Величина шага цены – 0,002 руб.

Обращаем внимание участников рынка, что указанные параметры являются предварительными.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com

