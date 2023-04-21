О предварительных торговых параметрах старта торгов обыкновенными акциями ПАО “ЦГРМ “Генетико”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
ПАО Московская Биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов акциями обыкновенными ПАО “ЦГРМ “Генетико” (торговый код GECO; ISIN RU000A105BN4) в режиме основных торгов Т+ (TQBR), которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами:
- Торговый код – GECO
- ISIN – RU000A105BN4
- Размер стандартного лота – 10 обыкновенных акций
- Величина шага цены – 0,002 руб.
Обращаем внимание участников рынка, что указанные параметры являются предварительными.
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