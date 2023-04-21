О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении биржевых облигаций ПАО “Сбербанк России” серии ИОС_PRTAC_SBER-5Y-001Р-562R с 24 апреля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
На основании письма, полученного от ПАО “Сбербанк России”, и в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15), установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_SBER-5Y-001Р-562R ПАО “Сбербанк России”.
|Наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_SBER-5Y-001Р-562R
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|4B02-592-01481-B-001P от 19.04.2023
|Дата начала размещения
|15 мая 2023 г.
|Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
|Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
(Расчеты: Рубль)
|Предварительный сбор заявок
|Дата активации: 15.05.2023
Время активации: 10:00
Расписание предварительного сбора заявок:
Сбор заявок в период предварительного сбора возможен в вечернюю (дополнительную) сессию.
Заявки на покупку Биржевых облигаций в период размещения подаются со следующими обязательными реквизитами:
Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций (15.05.2023).
|Объем выпуска (в валюте номинала)
|1 000 000 000
|Торговый код
|RU000A106573
|ISIN код
|RU000A106573
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 22.05.2023; б) дата размещения последней облигации.
|Код расчетов
|Z0
|Дополнительные условия размещения
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|Время проведения торгов в дату начала размещения
|Время проведения торгов в дату начала размещения:
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
|Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
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При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.
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