О начале торгов ценными бумагами 24 abril 2023 agosto

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 21 de abril de 2023 julio дующие решения:определить:

“24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023 Resumen de la descripción:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-4Срав се7 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Registr. 4B02-447-01000-B-005P del 02/06/2023 Номинальная стоимость 1 000 rublos Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук Дата погашения 25.04.2023 Торговый код RU000A106599 Código ISIN RU000A106599 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения лигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

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