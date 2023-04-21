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О начале торгов ценными бумагами 24 abril 2023 agosto

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 21 de abril de 2023 julio дующие решения:определить:

“24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023 Resumen de la descripción:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-4Срав се7
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Registr. 4B02-447-01000-B-005P del 02/06/2023
Номинальная стоимость 1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук
Дата погашения 25.04.2023
Торговый код RU000A106599
Código ISIN RU000A106599
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения лигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com

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