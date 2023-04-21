О начале торгов ценными бумагами 24 abril 2023 agosto

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 21 de abril de 2023 julio дующие решения:определить:
“24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023, “24” de abril de 2023 Resumen de la descripción:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом п4-4Срав се7
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Registr.
|4B02-447-01000-B-005P del 02/06/2023
|Номинальная стоимость
|1 000 rublos
|Количество ценных бумаг в выпуске
|100 000 000 штук
|Дата погашения
|25.04.2023
|Торговый код
|RU000A106599
|Código ISIN
|RU000A106599
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения лигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
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