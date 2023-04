Олимпиада по электродинамике для студентов бакалавриата

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

21 апреля в МФТИ состоится олимпиада по электродинамике. В ней могут участвовать студенты любых курсов бакалавриата и посостязаться в решении задач, составленных научными сотрудниками Института теоретической и прикладной электродинамики РАН и кафедры электродинамики сложных систем и нанофотоники МФТИ на базе ИТПЭ РАН.

Для студентов 4 курса бакалавриата участие в олимпиаде означает возможность получить существенные льготы при поступлении в магистратуру Физтех–школы физики и исследований им. Ландау МФТИ:

Победители олимпиады получат право поступления без экзаменов,

Призеры олимпиады получат баллы индивидуальных достижений.

Олимпиада пройдет очно с 15:30 до 18:30 21 апреля в Большой Химической аудитории Лабораторного корпуса МФТИ. Для участия необходимо зарегистрироваться в форме. Регистрация закроется в 23:59 20 апреля.

Прием документов в магистратуру МФТИ уже открыт. Подать документы можно на сайте приемной комиссии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI