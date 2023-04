Общегородской конкурс «Лидер клуба — 2023» пройдет в центрах московского долголетия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В центрах московского долголетия начался масштабный городской конкурс «Лидер клуба — 2023». В нем примут участие жители столицы старшего возраста, которые объединяют вокруг себя единомышленников по всему городу в клубах по интересам. Участники конкурса обменяются опытом организационной деятельности, проведут мастер-классы и другие мероприятия.

«Конкурс “Лидер клуба” впервые проходил в прошлом году. Он вызвал такой большой отклик у москвичей старшего возраста, что было принято решение сделать его нашей ежегодной традицией. На сегодняшний день в центрах московского долголетия насчитывается около 3,5 тысячи клубов, лидеры которых вдохновляют других и ведут единомышленников за собой. Мы всегда готовы поддерживать наших активистов, помогать им самореализоваться, делиться своим бесценным опытом и достигать новых вершин. Участники конкурса смогут в полной мере проявить свои наилучшие качества, рассказать о себе, провести тематические мастер-классы и поделиться опытом с другими», — рассказала Елена Громова, руководитель сети центров московского долголетия.

Конкурс продлится до 31 августа. Принять в нем участие приглашают лидеров любого клуба центра московского долголетия вне зависимости от даты его создания. Заявки принимают до 25 июня.

Участникам предстоит выполнять задания, за которые они получат призовые баллы. У активистов будет возможность провести открытые встречи, творческие и кулинарные мастер-классы, присоединиться к тематическим форумам, образовательным программам и викторинам, а также поделиться историями о себе и своих хобби. Конкурс предполагает многоуровневую систему призеров и победителей, в которой не будет проигравших.

«Участвовал в конкурсе в прошлом году. Где я только не был во время его проведения! Центры московского долголетия “Южное Бутово”, “Беговой”, “Московский”, “Якиманка”, “Выхино”, “Марьина Роща”, “Таганский” — везде нас тепло встречали, устраивали интересные конкурсы, игры, мастер-классы. Посмотрел, как организована работа разных центров, клубов по интересам, подметил для себя много нового. Мы общались с другими лидерами, пели, танцевали, рисовали, играли в интеллектуальные игры, проводили спортивные соревнования, учились новому друг у друга. Познакомился и подружился с большим количеством замечательных людей», — поделился Игорь Кувшинов, победитель конкурса, лидер клуба «Академический рисунок и художественная роспись» в ЦМД «Ломоносовский».

Торжественное награждение победителей запланировано на 1 сентября. Подать заявку на участие можно на сайте лидерклуба.рф или в ближайшем центре московского долголетия.

Информация о центрах московского долголетия, список адресов и еженедельный календарь активностей опубликованы на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Узнать подробности также можно по телефону единой справочной службы: +7 495 870-44-44.

