На конкурсе «Мой добрый бизнес» выберут лучшие социальные проекты страны

В результате экспертного отбора Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» сформирован шорт-лист, в который вошли 567 проектов из 79 регионов. Конкурс организован Минэкономразвития России для выявления лучших практик социального предпринимательства среди субъектов МСП и НКО.

«Социальное предпринимательство — это в первую очередь развитие человеческого капитала, а проекты в этой области направлены на создание возможностей для тех, кому это особенно необходимо. В настоящий момент социальное предпринимательство активно развивается: за прошлый год количество таких предприятий увеличилось вдвое и превысило 7 тысяч. Чтобы поддержать лучшие проекты, Минэкономразвития с 2015 года проводит всероссийский конкурс социального предпринимательства, с этого года принято решение дать ему новое название – «Мой добрый бизнес». Оно полностью отражает в себе основной посыл деятельности этого сектора экономики. Стоит отметить, что с каждым годом количество желающих принять участие в мероприятии растет: в этот раз мы рассмотрели более 2,5 тысяч заявок по 12 номинациям. Победители примут участие в Петербургском Международном экономическом форуме, представят свои проекты и получат награды», – отмечает заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В отборе финалистов участвовали более 200 экспертов. Теперь проекты будут представлены конкурсной комиссии из представителей федеральных органов власти, институтов развития, вузов и других организаций.

«В этом году мы увидели много хороших, качественных и перспективных проектов — это и молодежный театр, который дает возможность непрофессиональным актёрам выступать на сцене, и развитие детского футбола в муниципальных районах, и печать тяговых протезов рук с помощью 3D-принтера. Примеры доказывают нам правдивость основного тезиса конкурса «Мой добрый бизнес» – воспитание гражданского общества начинается с того, когда человек начинает брать ответственность за то, что делает здесь и сейчас, реализуя на практике теорию малых дел», – комментирует Владимир Строев, ректор Государственного университета управления, являющегося оператором конкурса.

Победителями конкурса «Мой добрый бизнес» станут 36 проектов по 12 основным номинациям. Также социальных предпринимателей наградят по спецноминациям. Церемония награждения пройдет в рамках Петербургского Международного экономического форума, который пройдёт 14-17 июня 2023 года.

