Научный полк. Химик Николай Пестов

Во второй половине 30-ых годов для МИЭИ, как для других вузов, была характерна своеобразная «кадровая чехарда». Это было вызвано внутрипартийной борьбой, которая переживала свой пик в 1937-1938 годах. Были уволены, часто по надуманным идеологическим мотивам, некоторые преподаватели с экономических кафедр, был репрессирован и директор МИЭИ Д.А. Малютин. Его место занял Н.Р Егоров. Перетряска кадров потребовала срочного пополнения. Руководство института сумело привлечь в свой коллектив ряд опытных ученых и преподавателей.

Начавшуюся в 1938 году третью пятилетку можно назвать наиболее стрессовой для всех отраслей СССР. Ее планирование учитывало огромные ассигнования на оборонную промышленность, которые составляли четвертую часть всего бюджета страны. Отдельно выделялась химическая промышленность. План ее развития предусматривал кратный рост выпуска аммиака, азотных удобрений и военной химии. Производство таких веществ, как синильная кислота, иприт, люизит и прочие.

Для координации работ по планированию, организации строительных работ и функционированию предприятий химической промышленности в сентябре 1939 года был создан самостоятельный Народный комиссариат химической промышленности (НКХП). До этого всеми функциями Наркомата заведовал Химический отдел Наркомата тяжёлой промышленности и главные управления. В сентябре 1939 года в Наркомат вошли 11 главных управлений по основной химии, азотной, горно-химической, лакокрасочной, анилинокрасочной, йодо-бромной, резиновой, каучуковой и пластических масс, а также геологоразведка.

В 1939 году на должность заведующим кафедрой химической технологии в МИЭИ был избран профессор Николай Пестов – крупный ученый-химик. Когда началась война Николай Евграфович занимался вопросами организации и планирования химической промышленности. Отдельной тематикой его исследований были минеральные удобрения для сельского хозяйства страны. Эти изыскания оказались весьма полезными как в военное, так и в послевоенное время, когда приходилось налаживать сельское хозяйство на малоплодородных и пострадавших от войны почвах.

Из-за тяжелого заболевания сам он не был мобилизован на фронт, но в 1942 году был призван его сын, который погиб в 1943 году, исполняя свой воинский долг. В 1941 году Николай Пестов защитил диссертацию на тему «Физико-химические свойства порошкообразных и зернистых продуктов химической промышленности». В ней были исследованы свойства минеральных солей, удобрений и взрывчатых веществ. В 1942 году он занял должность декана химического факультета, а уже с сентября 1943 года стал заместителем директора МИЭИ по учебной работе. За заслуги в области химической науки и промышленности 4 ноября 1944 года Николай Евграфович был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А в 1946 году – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1953 году за выслугу лет и безупречную работу в числе работников науки высших учебных заведений города Москвы он был награждён орденом Ленина. Является автором свыше 100 печатных работ, имел 4 патента на изобретения. А кроме того, Николай Пестов известен в нашей стране как религиозный философ, историк и писатель.

