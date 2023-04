Мурат Керефов оценил реализацию нацпроекта “Производительность труда” в Нижегородской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетил завод «Инком». Предприятие участвует в национальном проекте «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

Компания приступила к внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта в 2020 году. Предприятие производит жгуты проводов, которые применяются повсеместно: на транспорте, в промышленном и бытовом оборудовании, а также является разработчиком индивидуальных проектов для различных сфер промышленности.

На заводе «Инком» помощь экспертов в организации производства позволила на треть повысить производительность и на 46% выручку компании. Реорганизация пространства открыла возможности для дальнейшего расширения предприятия на основе технологий бережливого производства.

«Нижегородская область достигла хороших показателей по вовлечению предприятий в нацпроект «Производительность труда». Его участниками в регионе стали уже более 200 компаний. Эффект от бережливых технологий, которые лежат в основе нацпроекта, отметил Президент, когда заявил, что необходимо расширить нацпроект «Производительность труда» и внедрять бережливые технологии повсеместно. В этом помогает и Федеральный центр компетенций, и региональные центры в 60 регионах», — отметил Мурат Керефов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что работа по внедрению бережливых технологий в Нижегородской области началась еще в 2017 году, а нацпроект помог ее систематизировать и существенно расширил возможности для предприятий.

«Участие в нацпроекте «Производительность труда», наверное, самая эффективная мера поддержки из тех, которые позволяют улучшить показатели предприятия без больших дополнительных вложений. Бизнес это видит, поэтому интерес к бережливым технологиям серьезный. Стимулом также служат дополнительные меры поддержки для участников нацпроекта – бесплатные обучения и стажировки, льготный заем Фонда развития промышленности. Будем и дальше поддерживать этот интерес. Наш регион крайне заинтересован в повышении конкурентоспособности местного бизнеса», – подчеркнул Глеб Никитин.

«За последние годы на нашем предприятии был расширен инженерно-технический центр, запущен проект по внедрению адаптивного управления производством с применением технологий искусственного интеллекта, удалось повысить уровень производительности труда в два раза. Это стало возможным благодаря государственной поддержки предприятия и участию завода в национальном проекте. Сейчас для нас главной задачей становится реализация государственной стратегии по импортозамещению в России», – рассказал директор предприятия «Инком» Александр Сколков.

Сегодня среди участников нацпроекта в Нижегородской области не только промышленные предприятия, но и организации торговли, сферы услуг и логистики. Бережливые технологии одинаково эффективно работают для всех направлений бизнеса. Так, по данным Федерального центра компетенций, выработка у региональных предприятий-участников нацпроекта в среднем выросла на 42 процента.

Также заместитель министра экономического развития посетил Горьковский автозавод. Мурат Керефов ознакомился с производственными технологиями предприятия, осмотрел модельный ряд выпускаемых на ГАЗе коммерческих автомобилей и автобусов, которые обеспечивают обновление парков образовательных и медицинских учреждений, транспортных предприятий, организаций ЖКХ, малого и среднего бизнеса, различных отраслей экономики.

