«Молодежная политика — это конкурентное преимущество страны»

«Это в первую очередь сравнение практик федерального и регионального уровней по поддержке разных категорий молодежи. Сегодня мы можем поставить вопрос шире — обсудить, что такое поддержка молодежи», — отметил Дмитрий Земцов. «Летом минувшего года мы анализировали региональные законы 85 субъектов РФ и в рамках доклада обсуждали результаты анализа законов в части мер молодежной политики по отдельным категориям самореализации молодых граждан и по отдельным статусам молодых граждан», — рассказал Семен Янкевич, заведующий Лабораторией образовательного права НИУ ВШЭ. Системный анализ законодательства продемонстрировал большие региональные различия в степени проработанности таких мер поддержки, отметил он. По его словам, в 46 регионах практикуется широкий спектр мер поддержки молодежи, «который копирует основные положения федерального законодательства». В актах 27 регионов отмечены существенные меры поддержки, в основном информационного характера: консультации, создание информационных сервисов для молодежи. При этом только в 12 регионах достаточно четко зафиксированы «расходные» обязательства. «То есть это те меры поддержки, за которыми есть расходы региональных — я подчеркиваю, что очень важно, региональных, — а не федерального бюджета», — отметил Семен Янкевич.

Самая распространенная мера — это поддержка талантливой молодежи. Другие популярные категории — это поддержка молодежного предпринимательства, труда и занятости и поддержка молодых семей. «Наименее распространены, мы видим, меры по поддержке сельской молодежи, молодежного туризма и молодежи из числа коренных народов нашей страны», — сказал он. Всего в доклад были включены 14 сфер молодежной политики. Семен Янкевич отметил также, что в региональных законах часто копируются положения из релевантных федеральных законов. «Самый яркий пример, притча во языцех, — это выявление талантливой молодежи, поскольку у нас есть статья, есть инфраструктура в регионах и на федеральном уровне, нацеленная на выявление и поддержку талантливых обучающихся. Сегодня это один из краеугольных камней», — добавил эксперт Вышки. Исследователи видят очень большие различия в тех мерах поддержки, за которыми кроются реальные расходные обязательства регионов. И яркий пример этого — поддержка обучающихся, показавших высокие образовательные результаты, в частности на Всероссийской олимпиаде школьников. Если в Москве суммы могут доходить до 0,5 млн рублей, то средняя выплата по стране — это 30–50 тысяч рублей за победу на олимпиаде. Аналогичная ситуация складывается и с другими финансовыми мерами поддержки. Это жилищная поддержка, гранты на открытие бизнеса, в том числе именно для молодых предпринимателей. «Нам кажется, что требуется донастройка федерального законодательства о молодежной политике, которая позволит решить эти проблемы», — подчеркнул Семен Янкевич. В частности, по его словам, «закон должен задать общую рамку для создания инфраструктуры молодежной политики», создать «предпосылки для вовлечения в орбиту молодежной политики всех заинтересованных стейкхолдеров, как предпринимателей, так и социально ориентированных некоммерческих организаций».

«Мы хотим действительно все централизовать, типизировать, чтобы у нас был единый подход по всем регионам, или все-таки мы хотим учитывать специфику регионов?» — вопрос в такой постановке предложила обсудить Елена Павличева, начальник Управления развития научной деятельности Департамента образования и науки города Москвы. Она рассказала о федеральном совещании, где рассматривался вопрос рейтинга регионов по поддержке молодых ученых. Этот рейтинг «показал абсолютно неожиданную картину»: регионы, от которых ожидали высоких мест, не оправдали такой расчет, и наоборот. «Мы уже в течение 10 лет поддерживаем молодых ученых. Более 600 молодых ученых уже получили эту премию. Ежегодно вручается 50 премий по 2 млн рублей. Есть ли эффект от этих премий? Действительно есть. Мы специально проводили исследования, нам было важно, насколько эффективно Москва вкладывает деньги, — оказалось, что это действительно эффективно», — рассказала Елена Павличева. Проекты развивались и были поддержаны и на федеральном уровне. «Если какой-то регион дает 300 премий по 100 тысяч, это лучше или хуже? Мы, наверное, не можем с вами сейчас ответить на этот вопрос, надо смотреть специфику региона», — добавила она. «Молодежная политика — это конкурентное преимущество страны», — уверен Андрей Кочетков, профессор ИГCУ РАНХиГС. Он напомнил слова президента страны на Госсовете в декабре прошлого года о том, что ключевая задача — обеспечить глубокую содержательную преемственность поколений. Говоря о мерах в области управления работой с молодежью, Андрей Кочетков отметил, что ему нравится термин «доказательная молодежная политика» — по аналогии с доказательной медициной, которая подразумевает использование результатов лучших клинических исследований для выбора лечения конкретного пациента. Дмитрий Земцов поддержал сравнение, уточнив, что медицина — это не только лечение: современная медицина развивается от лечения болезни к поддержанию здоровья, и это справедливо и по отношению к молодежной политике.

Иван Груздев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов НИУ ВШЭ, предложил задуматься, «чем молодежная политика, по сути, занимается». По его мнению, «предметом молодежной политики является не молодежь как таковая… а скорее разработка инструментов для самореализации молодежи в России». Он уверен, что всю систему законодательства и мер, которые принимаются в рамках молодежной политики, необходимо протестировать с точки зрения того, дают ли они молодежи инструменты для самореализации или нет. Кроме того, Иван Груздев считает, что нужно разобраться с категорией «талантливая молодежь». «Для различных отраслей и для различных регионов целевые, мотивированные, увлеченные и профессиональные ребята в любом случае будут различаться. Для одного региона — талантливый металлург, а для другого — талантливый ученый или кто-то еще», — констатирует он. В реальности, по его мнению, «все обсуждают талантливых ученых, но никто не обсуждает талантливых металлургов, и это, на самом деле, поразительная вещь». Иван Груздев считает такой подход ошибочным. «Задача в том, чтобы каждый молодой человек действительно имел возможность самореализации в России», — отметил он. В противном случае продолжится тенденция, когда «многие меры поддержки в регионах талантливой молодежи в конечном итоге приводят к тому, что молодежь из этих регионов уезжает». В работе пленарной сессии также принял участие Павел Хлопин, директор Ресурсного молодежного центра.

