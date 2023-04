МКБ выступил организатором размещения облигаций «Мегафон» в объеме 20 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения облигаций «Мегафон» общим объемом 20 млрд рублей.

Срок обращения выпуска — 2 года, купонный период — 3 месяца. Ставка купона установлена в размере 8,90 % годовых.

Организаторами размещения облигаций помимо МКБ выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Росбанк, Совкомбанк.

По итогам 2022 года МКБ организовал размещение 63 выпусков облигаций в различных валютах общей номинальной стоимостью более 1 трлн рублей и вошел в ТОП-5 организаторов облигационных займов в России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI