Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития приняло участие в конференции «Актуальные вопросы развития инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ)» на площадке федеральной территории Сириус. Одним из спикеров конференции стал помощник Президента России Андрей Фурсенко. Это первая конференция, где управляющие команды ИНТЦ рассказали о своих планах, преимуществах и технологических направления, которые они развивают.

На мероприятии обсудили широкий круг вопросов создания и развития такого комплексного механизма взращивания инноваций как ИНТЦ, куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Одной из основных тем стала работа министерства по совершенствованию их государственного регулирования.

По словам директора департамента стратегического развития и инноваций Валерии Воробьевой, ИНТЦ является важным инструментом для Правительства и регионов, который позволяет обеспечить доступ региональным технологическим компаниям к инвестициям и стратегическим партнерам. Основной целью ИНТЦ является создание инновационной экосистемы для стимулирования научно-технологической деятельности в стране. «Каждый ИНТЦ является локальной экосистемой, обеспечивающей качественный переход ключевых знаний и компетенций ВУЗов в востребованные рынком продукты и решения», – добавила она.

На сегодняшний день уже создано 10 ИНТЦ по более чем 30 приоритетным научным направлениям – это науки о жизни и здоровьесберегающие технологии, искусственный интеллект и робототехника, междисциплинарные исследования, новые материалы, аэрокосмические технологии, ядерные исследования. Более 150 бизнес-резидентов уже привлечено к работе в долинах. В январе этого года Президент России Владимир Путин открыл кластер «Ломоносов» в ИНТЦ «Воробьевы горы».

Среди льгот, которые получают бизнес-резиденты ИНТЦ, – обнуление ставки НДС, налога на землю, налога на имущество, налога на прибыль, а также пониженные ставки отчислений в ФОМС и отчислений в ФСС на 10 лет. Льготы доступны компаниям с годовой выручкой до 1 млрд рублей и прибылью не более 300 млн рублей. Кроме того, резиденты могут рассчитывать на возмещение уплаты таможенных пошлин за ввоз иностранного оборудования.

Минэкономразвития ведет системную работу по созданию и развитию ИНТЦ. С 2020 по 2022 гг. был принят ряд нормативно-правовых актов, которые в том числе разрешили заключение концессионных соглашений для развития долин и возможность владения резидентами объектами центров, а также, по аналогии со Сколково, экстерриториальность для участников ИНТЦ.

Участниками конференции стали также руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Юлия Линская, первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова, представители Минобрнауки России и ИНТЦ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI